Il debutto di Milo Infante in prima serata è stato un successo. Il talk, ribattezzato per la versione prime Time ‘Ore 14 Sera‘, è partito con un ottimo 8,3% di share, conquistando 1 milione e 20mila spettatori. Missione riuscita, quindi, per il conduttore che già aveva un buon seguito nel pomeriggio di Rai 2, anche grazie al grande interesse sul Delitto di Garlasco, ‘cavallo di battaglia’ della trasmissione, e altri casi di cronaca nera come la morte di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich. Ad arricchire il parterre di ‘Ore 14 Sera‘, inoltre, anche la presenza di numerosi ospiti, esperti e opinionisti, come Selvaggia Lucarelli, Roberta Bruzzone, Antonio Tanga, Alessia Lautone e Maurizio De Giovanni. Ma, mentre lo share si impennava, sui social non tutti sono rimasti soddisfatti. Anzi, le critiche si sono fatte sentire.

Ore 14 Sera, sui social fioccano le critiche: "Fanno pure gli espertoni"

Sebbene gli ascolti abbiamo premiato la prima puntata di Ore 14 Sera, in onda ieri nel prima time di Rai 2, sui social i commenti non sono stati così entusiasti. Tanti telespettatori, infatti, hanno palesato la loro delusione per il programma di Milo Infante, soprattutto per la mancanza di un vero contraddittorio, parte che per molti era essenziale in un talk di approfondimento e con argomenti così caldi e delicati.

Tanti gli utenti che non hanno trovato una buona continuità con la versione pomeridiana della trasmissione, tanto che qualcuno ha perfino deciso di cambiare canale, come si legge su X: "Si manco le basi questi qua e fanno pure gli espertoni. Deluso da #ore14","Il programma è fatto molto bene, peccato manchi il contraddittorio", "Altro che turn over, #Colaprico e #Bruzzone inamovibili, una anche in vesti di conduttrice", "Peccato, eravate equilibrati, che è successo?".

E ancora: "Stiano attenti quelli di Masterchef che la #SelvaggiaLucarelli , aka ‘alzatrice di palette a Ballando’ (in primis’) tra un po’ farà il giudice anche lì", "Mai più #ore14", "Cambiato canale basta", "Ma è ore14 o ballando sotto le stelle? (…) una trasmissione di "approfondimento" deve avere un contraddittorio? Tutto a senso unico", "Milo, stasera hai perso una delle tue più affezionate telespettatrici. Bye Bye", "Un programma senza contraddittorio non può funzionare. Avevo sperato in un programma migliore di #quartogrado".

