Stasera in Tv, i programmi da non perdere: Imma Tataranni e Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa Stasera, domenica 9 marzo, non potete perdervi la nuova puntata delle fiction con Vanessa Scalera, ma neanche il Nove con Achille Lauro come ospite.

Se non sapete cosa guardare questa sera, domenica 9 marzo 2025, ecco qualche consiglio sui migliori programmi Tv su cui puntare. Su Rai 1 c’è una nuova puntata di Imma Tataranni con Vanessa Scalera. Tanti i colpi di scena in questo appuntamento: dall’arresto di Latronico a Calogiuri che deve lasciare Matera, fino a un evento drammatico al matrimonio della D’Antonio. Sempre in Rai ma sul terzo canale, c’è Presa Diretta e le formidabili inchieste degli inviati di Riccardo Iacona.

Su Canale 5, invece, spazio a chi ama le soap con il nuovo appuntamento di Tradimento e la vendetta dell’avvocato Elmas contro Tarik. Su Italia 1 un nuovo episodio de Le Iene Show e, infine sul Nove la consueta puntata con Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio ospiterà tra gli altri Achille Lauro e il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

