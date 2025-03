Stasera in Tv, i nostri consigli: c'è Imma Tataranni e Fazio con Enrico Brignano Ecco quali programmi non potete perdere stasera, domenica 16 marzo: la fiction con Vanessa Scalera e Che Tempo Che Fa.

Se stasera, domenica 16 marzo 2025, non avete idea di cosa vedere in Tv, la scelta giusta potrebbe essere il canale Nove con Che Tempo Che Fa. Il talk di Fabio Fazio e della sua allegra comitiva ospiterà, tra gli altri, Federica Brignone, reduce da una strepitosa vittoria nel SuperG, e Alessandro Siani ed Enrico Brignano, in studio per presentare la nuova stagione di LOL: chi ride è fuori. Se invece siete più portati per le fiction, su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Imma Tataranni: la nostra protagonista, ora che Calogiuri è andato via, deve fare i conti con nuove sfide professionali e la fine del suo matrimonio con Pietro.

Su Canale 5, invece, c’è il nuovo episodio di Tradimento, la soap turca che da dicembre dello scorso anno sta riscuotendo un enorme successo, e con Vahide Percin, nota per il ruolo della matriarca Hunkar Yaman in Terra Amara. Spazio anche a chi si vuole dedicare all’attualità con Presa Diretta su Rai 3, e le inchieste di Riccardo Iacona sul tema: ‘Fentanyl, overdose globale‘.

Infine, approfondimenti e cronaca anche per Rete 4 con Zona Bianca e Giuseppe Brindisi.

