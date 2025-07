Rai, donne protagoniste dell'Estate: da Imma Tataranni a L'Allieva, fino a Lea e Makari I palinsesti estivi della Tv pubblica si animano che le più belle serie degli ultimi anni, insieme a Vanessa Scalera, Alessandra Mastronardi e tanti altri.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

L’estate 2025 su Rai 1 è un viaggio nei classici che non stancano mai, e sono quasi tutti al femminile! Da Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (stagione 2) con Vanessa Scalera, a L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, passando per Cuori 2, con Pilar Fogliati e Matteo Martari, e le celebrazioni del centenario di Camilleri, con le repliche de Il Commissario Montalbano.

I palinsesti estivi della Rai si animano con le storie delle migliori e più amate fiction degli ultimi anni, in attesa delle nuove stagioni previste in autunno. Sapete già cosa guardare? Se volete scoprire tutti i titoli non vi resta che guardare il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

