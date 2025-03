Stasera in tv (9 marzo): Sigfrido Ranucci 'sparisce' e Veronica Gentili sfida Fabio Fazio e Vanessa Scalera I programmi migliori in onda domenica 9 marzo. Su Rai 1 continua Imma Tataranni 4, Che tempo che fa continua invece la sua scalata al successo degli ascolti

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 9 marzo 2025.

Stasera in tv (9 marzo), cosa vedere: Presadiratta contro Che Tempo Che fa e Imma Tataranni

La serata televisiva del 9 marzo 2025 offre un palinsesto ricco e variegato, con programmi di approfondimento, serie TV e intrattenimento. Ecco una panoramica dei principali appuntamenti in prima serata.

Su Rai 3 debutta PresaDiretta, il programma di inchiesta di Riccardo Iacona che affronta temi di attualità con reportage e approfondimenti. Un appuntamento per chi ama l’informazione diretta e senza filtri e che prenderà il posto di Report, che resterà ai box per circa un mese e mezzo per poi tornare in onda a metà aprile con la seconda parte dell’edizione 2025. A confronto con questo troviamo Italia 1, che propone Le Iene, il programma di inchieste con Veronica Gentili che lancia servizi irriverenti, tra satira, interviste e reportage esclusivi. Sette giorni fa, le Iene hanno sfondato il tetto del 10% di share staccando nettamente Che tempo che fa (Nove); se il trend dovesse essere confermato, stasera la distanza tra lo show di Italia 1 e quello del Nove potrebbe allargarsi ulteriormente. Passando agli altri canali, Rai 1 trasmette una nuova puntata di Imma Tataranni 4, con le indagini della determinata sostituto procuratore interpretata da Vanessa Scalera, che la scorsa settimana ha fatto il botto conquistando il 23,8% di share.

Su Rai 2, spazio all’azione con un episodio della serie N.C.I.S., che segue le indagini della squadra di agenti speciali della Marina. Su Canale 5, prosegue la soap Tradimento, che tra colpi di scena e intrighi sentimentali tiene incollati gli spettatori amanti del genere. Su Rete 4, invece, va in onda Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi, che affronta le principali questioni politiche e sociali con dibattiti e collegamenti.

Infine, per gli appassionati di cinema, ci sono diverse proposte interessanti. Su Iris va in onda L’ultimo samurai, su 20 il film d’azione The Transporter Legacy, mentre su Cine 34 spazio alla commedia con Il bisbetico domato.

Una serata con tante opzioni tra informazione, intrattenimento e cinema, per accontentare tutti i gusti.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

