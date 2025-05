Stasera in tv (7 maggio): l'Isola di Veronica Gentili ‘salva’ Canale 5, Elena Sofia Ricci rimpiazza Carlo Conti Tutti i programmi tv da non perdere stasera. su Rai 1 spazio ai David di Donatello (senza Carlo Conti) e L'isola dei Famosi debutta su Canale 5

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 7 maggio 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (7 maggio), cosa vedere: David di Donatello contro L’Isola dei Famosi

Mercoledì 7 maggio, la prima serata in TV si gioca su equilibri molto diversi, quasi come se le reti si fossero messe d’accordo per non pestarsi i piedi e dare a ciascuno il suo. Rai 1 parte con il classico appuntamento di Affari tuoi con Stefano De Martino, ormai diventato una sorta di rituale quotidiano per tantissimi, che fa da apripista a una delle serate più attese per chi ama il cinema italiano: i David di Donatello, presentati da un duo inedito composto da Elena Sofia Ricci e Mika che andrà a rimpiazzare Carlo Conti (che ha condotto l’evento negli ultimi 7 anni). L’atmosfera è tutt’altra rispetto a quella di Canale 5, dove debutta L’Isola dei Famosi 2025 con il suo solito mix di polemiche, prove al limite del surreale, confessionali e strategie, ora con la direzione di Veronica Gentili che raccoglie l’eredità di Vladimir Luxuria. Il reality naufraghi rappresenta una sorta di ultima possibilità di Mediaset per salvare la stagione dei suoi reality. Nei mesi scorsi, infatti, il Grande Fratello ha reso al di sotto le aspettative mentre in queste settimane The Couple sta raccogliendo risultati disastrosi (tanto da causarne la chiusura anticipata). L’Isola 2025, dunque, ha il compito di invertire un trend d’ascolti nero e potrebbe farcela grazie alla nuova conduttrice e a un cast che – a differenza delle scorse edizioni – promette molto bene. (QUI tutti i concorrenti)

Programmi tv stasera, 7 maggio: ‘Chi l’ha visto?’ vs Aldo Cazzullo

Nel frattempo, chi ha voglia di emozioni forti ma raccontate con un taglio più narrativo potrebbe ritrovarsi su Rai 2, dove va in onda l’ultima puntata di Mare fuori 5, la serie che ormai è diventata un piccolo fenomeno, soprattutto tra i più giovani. Su Rai 3, invece, come ogni mercoledì, torna Chi l’ha visto, con Federica Sciarelli che continua a raccontare storie spesso dimenticate, dando voce a chi una voce non ce l’ha. Per chi ha voglia di staccare completamente e godersi un po’ di azione pura, Italia 1 propone Jason Bourne, un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni. E se si preferisce qualcosa di più polemico e tagliente, allora Rete 4 con Fuori dal coro fa al caso giusto: anche qui, come sempre, toni accesi e discussioni che non lasciano indifferenti. Su La7, invece, torna Aldo Cazzullo con il programma Una giornata particolare, che lo scorso mercoledì aveva lasciato spazio a uno speciale di Alessandro Barbero.

Poi ci sono i film sparsi qua e là per il digitale, che sono perfetti per chi ha voglia di qualcosa da vedere senza pensarci troppo. Su 20 va in onda Kong: Skull Island, mentre Iris propone Flight e Cine 34 rispolvera la commedia italiana con Lockdown all’italiana. Insomma, che si cerchi spettacolo, emozione, approfondimento o semplice evasione, troverai sicuramente qualcosa di giusto per te.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

