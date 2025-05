Stasera in tv (4 maggio): De Martino dilaga, Fazio riappare, Ilary Blasi cambia giorno per salvarsi I programmi migliori in onda domenica 4 maggio. Su Rai 1 c'è lo speciale Affari Tuoi, Che tempo che fa torna e The Couple cambia giorno.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 4 maggio 2025.

Stasera in tv (4 maggio), cosa vedere: Ilary Blasi sfida Affari Tuoi e Che tempo che fa

La prima serata del 4 maggio 2025 si preannuncia piuttosto interessante, con diverse novità rispetto ai palinsesti domenicali delle ultime settimane. Lo stravolgimento principale riguarda Canale 5, dove lo Lo Show dei Record di lascia il posto a The Couple. Il reality show, dopo tre puntate in onda il lunedì sera, a causa degli ascolti pessimi cambia giorno per provare a trovare nuove fette di pubblico ed evitare la chiusura anticipata, anche se la concorrenza domenicale è altissima. Ilary Blasi dovrà vedersela innanzitutto contro Stefano De Martino, che stasera proporrà una puntata speciale di Affari Tuoi in prima serata con il cast di Stasera tutto è possibile al gran completo. La terza opzione forte della serata riguarda Italia 1, dove va in onda una nuova puntata di Le Iene Presentano: Inside, che affonda invece nel racconto d’inchiesta, affrontando temi forti e scomodi con il solito stile diretto e incalzante. Stavolta il sottotitolo della puntata sarà ‘Amore bugiardo’ e la conduttrice sarà Veronica Ruggeri. Ma non finisce qui. Stasera in tv ci sarà anche la novità del ritorno sul Nove di Fabio Fazio, che dopo due settimane di stop riaccende in diretta il suo talk Che tempo che fa con ospiti d’eccezione, tra cui l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la cantante Elodie.

Programmi in tv stasera (4 maggio), gli altri programmi: PresaDiretta e NCIS

Chi ha voglia di approfondire con uno sguardo più istituzionale può puntare su Rai 3, dove torna PresaDiretta. Il programma di Riccardo Iacona continua a proporre inchieste girate sul campo, raccontando con rigore giornalistico e passione civile i grandi temi del nostro tempo. Su Rai 2 prosegue la serie americana N.C.I.S., con le indagini dell’ormai storica squadra speciale. Una scelta rassicurante per chi ama le serie crime. Rete 4 propone Zona Bianca, il talk di approfondimento che affronta i temi più caldi dell’attualità politica e sociale, tra confronti accesi e analisi sul presente.

E per chi preferisce rilassarsi con un bel film, le opzioni non mancano. Su Iris va in onda The Crossing – Oltre il confine, su 20 c’è Vendetta, mentre Cine 34 propone la commedia italiana Ma che bella sorpresa. Insomma, che si abbia voglia di emozionarsi, riflettere o semplicemente distrarsi un po’, la serata del 4 maggio offre molta scelta.

