Stasera in tv (18 maggio): Fabio Fazio e Maria De Filippi salutano e Rai1 'promuove' Bruno Vespa I programmi da vedere domenica 18 maggio. Su Rai 1 c'è lo speciale di Porta a Porta che si scontra con la finale di Amici e l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 18 maggio 2025.

Stasera in tv (18 maggio), cosa vedere: Amici, Che tempo che fa e Report

Partiamo da Canale 5, che trasmette l’attesissima finale del Serale di Amici 24, il programma destinato a monopolizzare l’attenzione dei telespettatori. Dopo aver lasciato il sabato alla finale dell’Eurovision di Rai 1, il talent di Maria De Filippi sbarca nel prime time della domenica per vivere il suo ultimo atto che vedrà i 5 finalisti – Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, TrigNo e Antonia Nocca – sfidarsi in diretta per aggiudicarsi il trofeo di vincitore dell’edizione 2024/2025. Rai 1 proverà a opporsi ad Amici promuovendo Bruno Vespa in prima serata: il decano dei giornalisti Rai, infatti, dopo Affari Tuoi condurrà uno speciale di Porta a Porta interamente dedicato a Papa Leone XIV. Una serata particolare, pensata per raccontare e approfondire la figura di un pontefice che ha lasciato il segno. Oltre a Vespa, l’altro rivale ‘forte’ di Maria De Filippi sarà Fabio Fazio, che stasera chiuderà la stagione di Che tempo che fa con un’ultima puntata che si preannuncia scoppiettante (tra gli ospiti: Noemi, Renzo Arbore ed Elly Schlein).

Cambio di tono su Rai 2, dove torna l’azione con un nuovo episodio di N.C.I.S., la serie cult che ormai da anni appassiona il pubblico con le sue indagini tra misteri, crimini e colpi di scena. Su Rai 3, invece, si torna a fare sul serio con Report, che propone nuove inchieste giornalistiche, sempre attente a scavare in profondità su tematiche spesso scomode e di grande attualità, mentre La7 proporrà ‘100 minuti – United Colors Of Money‘ con Corrado Formigli.

Su Italia 1 si resta invece in ambito action, con il film La Mummia del 2016, una pellicola che miscela avventura, mitologia e spettacolarità, perfetta per chi ha voglia di una serata leggera e adrenalinica. Su Rete 4, invece, continua l’appuntamento con Zona Bianca, che si concentra sull’attualità e sulla politica con il suo solito taglio diretto e spesso acceso.

Chi preferisce il cinema, poi, ha diverse alternative interessanti. Su Iris viene trasmesso Midway, che riporta lo spettatore nel cuore di una delle battaglie più celebri della Seconda Guerra Mondiale. Su 20 c’è Io vi troverò, il thriller con Liam Neeson che non ha certo bisogno di presentazioni, mentre su Cine 34 si va sul territorio della commedia italiana con Tre sorelle.

