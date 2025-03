Stasera in tv (30 marzo): Miriam Dalmazio irrompe su Rai 1 e Gerry Scotti cambia giorno per rilanciarsi Tutti i programmi e i film da non perdere stasera, domenica 30 marzo 2025. Da Lo show dei record, alla sfida tra Che tempo che fa e Zona Bianca.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 30 marzo 2025.

Stasera in tv (30 marzo), cosa vedere: Che Tempo che Fa, Le Iene e Lo Show dei record

La serata televisiva di domenica 30 marzo 2025 si preannuncia ricca di proposte interessanti, con programmi e film pronti a intrattenere il pubblico e un paio di grandi novità. Canale 5 dice addio alla puntata in prime time della soap Tradimento (anticipata a venerdì) e ospita Gerry Scotti, che sbarca nella prima serata domenicale con Lo Show dei record, finora andato in onda al mercoledì sera (con risultati non esaltanti). Il cambio di giorno potrebbe ridare nuova verve al programma dedicato al Guinness dei primati, anche se la prima serata della domenica offre una batteria di concorrenti tutt’altro che abbordabili a partire da Le Iene: Presentano Inside, che stasera saranno in onda con una puntata monotematica dedicata al Delitto di Garlasco, con una intervista esclusiva ad Alberto Stasi, l’uomo condannato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è in cerca di serie TV potrà sintonizzarsi su Rai 1, che propone il debutto della serie tv Costanza (con protagonista Miriam Dalmazio), o su Rai 2, dove andrà in onda N.C.I.S., un classico del genere investigativo. Per chi preferisce l’approfondimento, Rai 3 trasmette PresaDiretta, mentre su Rete 4 sarà la volta di Zona Bianca, programma dedicato ai principali temi d’attualità. Ma i riflettori del grande pubblico saranno puntati anche e soprattutto sul Nove, dove Fabio Fazio sarà in onda con una nuova puntata di Che tempo che fa con grandi ospiti tra cui Daniel Craig, il mitico James Bond, e l’ex vincitore di Sanremo, Francesco Gabbani.

Gli amanti del cinema avranno diverse opzioni a disposizione: su Iris va in onda La signora dello Zoo di Varsavia, su 20 è previsto 13 Hours, mentre Cine 34 propone Benvenuti al Sud. Una selezione di film che spazia tra generi e atmosfere diverse, per accontentare tutti i gusti.

Una serata televisiva variegata, tra spettacolo, inchiesta e grande cinema, con tante opportunità per scegliere l’intrattenimento perfetto per il proprio relax davanti allo schermo.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche