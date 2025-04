Stasera in tv (13 aprile): Costanza chiude e Gerry Scotti sfida Fabio Fazio dopo il flop Tutti i programmi e i film da non perdere stasera, domenica 13 aprile 2025. Da Lo show dei record, alla sfida tra Che tempo che fa e Le Iene.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 13 aprile 2025.

Stasera in tv (13 aprile), cosa vedere: Che Tempo che Fa, Le Iene e Lo Show dei record

La prima serata di domenica 13 aprile 2025 promette grande varietà in tv, tra show spettacolari, approfondimenti giornalistici e film per tutti i gusti.

Su Canale 5 torna protagonista Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti che da anni affascina il pubblico con sfide estreme, numeri incredibili e storie sorprendenti da ogni angolo del mondo. Uno spettacolo che unisce emozione, curiosità e intrattenimento puro, in un’atmosfera sempre molto familiare che però ultimamente fatica a conquistare il pubblico di Canale 5, come dimostra il deludente 12% di share rimediato la settimana scorsa. A contendergli l’attenzione del pubblico sarà innanzitutto la fiction Costanza su Rai 1 (reduce dal 21,1% di sette giorni fa), che questa sera chiuderà i battenti con la messa in onda degli ultimi due episodi.

Su Italia 1, invece, c’è Le Iene: Presentano Inside. Rispetto alla versione classica del programma, qui il taglio è più focalizzato su singoli temi, trattati con il consueto stile graffiante e diretto delle Iene. Inchieste approfondite, storie forti, e una narrazione che punta ad andare oltre il racconto superficiale. In questa puntata, Nina Palmieri conduce un’inchiesta sul lato oscuro della maternità.

A rendere la sfida ancora più interessante ci pensa anche Che Tempo che Fa su Nove, il salotto della domenica sera con Fabio Fazio. Tra ospiti prestigiosi, attualità e momenti leggeri, il programma continua ad attirare uno zoccolo duro di telespettatori affezionati, rappresentando una valida alternativa agli show di Canale 5 e Italia 1.

Passando al resto dei palinsesti, su Rai 1 va in onda la serie Costanza, mentre Rai 2 propone un nuovo episodio di N.C.I.S., tra crimini e indagini dal ritmo serrato. Rai 3 punta sull’informazione d’inchiesta con PresaDiretta, mentre Rete 4 propone Zona Bianca, che affronta i temi caldi della politica e della società con ospiti in studio e confronti accesi.

Chi ha voglia di cinema trova buone alternative. Su Iris viene trasmesso il film Dragon – La storia di Bruce Lee, un omaggio al leggendario artista marziale. Su 20 c’è Gemini Man, un action-thriller con Will Smith in un doppio ruolo, e su Cine 34 spazio alla commedia italiana con Tutti a bordo. Che si abbia voglia di emozionarsi, riflettere o semplicemente rilassarsi davanti a un buon film, stasera troveremo davvero di tutto.

