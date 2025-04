Stasera in tv (6 aprile): Fazio esagera e stavolta punta al record, le Iene rischiano (senza Veronica Gentili) I programmi migliori in onda domenica 6 aprile. Su Rai 1 va in onda la fiction Costanza, mentre Che tempo che fa sfida la Iene e Lo show dei record di Scotti.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 6 aprile 2025.

Stasera in tv (6 aprile), cosa vedere: Lo show dei record contro Che Tempo Che fa e Le Iene

Domenica 6 aprile 2025, la prima serata televisiva propone un’offerta variegata tra intrattenimento, informazione e serie TV, con alcune sfide interessanti tra programmi di punta. Su Canale 5, il pubblico potrà assistere a Guinness – Lo show dei record, il programma di Gerry Scotti che porta in scena i tentativi più incredibili di entrare nel celebre libro dei primati. Spettacolo e adrenalina non mancano mai in questo format, che la settimana scorsa ha reaslocato alla domenica sera senza grossi risultati di share (12,1%). A dare man forte su Italia 1 c’è Le Iene: Presentano Inside, lo spin off del celebre programma d’inchieste condotto da Veronica Gentili. Dalla scorsa settimana, infatti, Mediaset ha sospeso la doppia puntata settimanale delle iene (in onda solo al martedì) lasciando per la serata domenicale la versione monotematica che in ogni puntata affronta e approfondisce un’inchiesta particolare con indagini inedite e interviste esclusive. Il debutto della scorsa settimana ha avuto un grande risalto mediatico a causa del tema trattato – Il delitto di Garlasco, con Alberto Stasi in studio – ed è riuscito a raggiungere i livelli d’ascolto della versione classica, ma a partire da stasera il format Inside potrebbe fare un po’ più fatica e perdere qualche punto di share.

Ma la vera sfida della serata si gioca anche su Nove, dove torna Che Tempo che fa. Il talk show di Fabio Fazio, ormai una certezza nel palinsesto televisivo italiano, continua a proporre interviste a personaggi di spicco della politica, dello spettacolo e della cultura, offrendo momenti di riflessione e approfondimento. Stasera, inoltre, Fazio porterà in studio tre ospiti atteissimi: il velocista Usain Bolt, il divulgatore Alberto Angela e la shwogirl Belen Rodriguez. Un tris di personaggi famosissimi che potrebbero far schizzare gli indici d’ascolto del programma.

Per chi invece è appassionato di serie TV, su Rai 1 va in onda Costanza, mentre su Rai 2 gli amanti del genere poliziesco potranno seguire un nuovo episodio di N.C.I.S.. Su Rai 3, spazio all’inchiesta con PresaDiretta, il programma di approfondimento giornalistico che affronta i grandi temi del nostro tempo. L’informazione trova spazio anche su Rete 4, che propone Zona Bianca, il talk di attualità e politica che analizza i principali fatti della settimana con dibattiti e ospiti in studio.

Chi preferisce il grande cinema, invece, potrà scegliere tra diverse proposte: su Iris va in onda L’ora più buia, mentre su 20 è la volta di G.I. Joe – La nascita dei Cobra. Su Cine 34, invece, spazio alla commedia italiana con Benvenuti al Nord.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: tra intrattenimento spettacolare, inchieste approfondite, talk show e grandi film, la prima serata del 6 aprile si preannuncia ricca di possibilità per il pubblico televisivo.

