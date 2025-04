Stasera in tv (27 aprile): Fazio in onda senza diretta e Gerry Scotti prepara un colpaccio dopo il flop I programmi da non perdere stasera, domenica 27 aprile 2025. Lo show dei record sfida Lassie torna a casa, Nove propone Che tempo che fa in modalità 'best of'.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 27 aprile 2025.

Stasera in tv (27 aprile), cosa vedere: Presadiretta, Le Iene e Lo Show dei record

Domenica 27 aprile 2025 il prime time si accende con proposte molto diverse tra loro, pensate per accontentare un po’ tutti i gusti, tra grandi classici del cinema, inchieste giornalistiche, intrattenimento puro e qualche titolo d’azione per chi ama l’adrenalina. Su Canale 5 prosegue la nuova edizione di Guinness – Lo Show dei Record, che anche quest’anno punta a stupire con numeri spettacolari e imprese fuori dal comune. Gerry Scotti è sempre al timone, e la formula rimane quella che da anni appassiona: sfide incredibili, ospiti internazionali e racconti che mescolano curiosità, talento e forza di volontà. Finora lo show non ha raccolto ascolti memorabili, come testimonia il deludente 11.7% di share rimediato nell’ultima puntata. Stavolta, però, Gerry Scotti potrebbe approfittare dell’assenza di un rivale temibile come Fabio Fazio, ancora fermo con Che tempo che fa sul Nove (ci sarà la modalità best of) per conquistare un risultato finalmente soddisfacente. A fare da contraltare, su Italia 1, c’è Le Iene: Presentano Inside, lo spin-off del programma storico che torna con nuove inchieste e approfondimenti su storie già note, ma viste da angolazioni nuove. Questa volta Giulio Golia indagherà sulla criminalità pugliese. Un confronto interessante: da un lato lo show pensato per intrattenere e divertire, dall’altro un racconto più crudo e diretto della realtà. Ma chi vincerà la sfida degli ascolti?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vale la pena sottolineare la proposta di Rai 3, dove torna PresaDiretta, appuntamento fisso con Riccardo Iacona per chi cerca un’informazione approfondita e lontana dalle semplificazioni. Il programma non delude mai chi ha voglia di capire davvero quello che succede nel mondo, anche quando si parla di temi complessi.

Restando sulle reti della tv pubblica, su Rai 1 si fa un tuffo nel passato con Lassie torna a casa, una storia intramontabile che ha cresciuto generazioni di spettatori. Su Rai 2, invece, spazio all’azione e alle indagini con un nuovo episodio di N.C.I.S., la serie che ormai è un punto fermo per gli appassionati del genere. Chi preferisce i dibattiti accesi e le tematiche politiche troverà pane per i propri denti su Rete 4, con una nuova puntata di Zona Bianca, che anche questa domenica accende i riflettori sull’attualità e sul confronto tra opinioni diverse.

E per chi ha voglia di cinema, anche stasera ci sono diverse opzioni interessanti. Su Iris va in onda Il bambino con il pigiama a righe, un film intenso e toccante che lascia il segno. Su 20 troviamo Io sono vendetta, con John Travolta nei panni di un uomo deciso a farsi giustizia da solo. Infine, su Cine 34, un tocco di leggerezza con Come un gatto in tangenziale, commedia italiana che mette a confronto due mondi opposti, tra risate e spunti di riflessione.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche