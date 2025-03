Costanza, la nuova serie tv di Rai 1: quante puntate sono, quando finisce e anticipazioni Il calendario completo delle puntate della nuova serie tv di Rai 1: le anticipazioni della prima puntata della fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Tra le novità di questa primavera di Rai 1 spicca la serie tv Costanza, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, la stessa autrice dei libri da cui è stata tratta la fiction L’allieva. Stasera, domenica 30 marzo, alle 21:30 al via la prima puntata della serie con una giovane donna che per lavoro si trasferisce dalla Sicilia al Veneto.

Anticipazioni di Costanza (stasera 30 marzo), prima puntata

Se L’allieva era basata sulla medicina legale la serie tv Costanza tratta il mondo della paleontologia, il ramo della medicina che analizza le malattie del passato attraverso l’analisi di ossa umane. La protagonista è la siciliana Costanza Macallè interpretata da Miriam Dalmazio, specializzata in anatomia patologica. Quando scopre che a Verona hanno indetto un bando di ricerca di un anno, tenta il concorso e lo vince. La donna vorrebbe trasferirsi in Inghilterra ma nel frattempo dalla Sicilia arriva a Verona con la figlia Flora. Nell’aiutarla ad ambientarsi alla nuova vita c’è sua sorella Antonietta che già vive nella città veneta. A Verona però vive anche un ex di Costanza, Marco (Marco Rossetti) che sta per sposarsi. Tuttavia sembrerebbe rinascere la scintilla tra i due. Inoltre la protagonista è affascinata da un altro uomo (Lorenzo Cervasio): si verrà a creare il classico triangolo amoroso filo conduttore di varie storie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima puntata e il cast della nuova serie in onda su Rai 1

Nella prima puntata in onda questa sera vedremo Costanza che si trasferisce a Verona e si decide a contattare Marco, il suo ex, perché sua figlia insiste per conoscere il padre che non ha mai visto. Nemmeno l’uomo non ha mai visto la piccola e inoltre non sapeva di avere una figlia, così litiga con la sua ex per averglielo occultato. Una mattina segue madre e figlia fino a scuola per vedere almeno com’è fatta Flora. Nel cast della nuova serie tv spiccano: Miriam Dalmazio (Studio Battaglia), anche Marco Rossetti (Un Passo dal Cielo, Blackout e Doc-Nelle tue mani), Lorenzo Cervasio (Citadel: Diana), Franco Castellano (Commesse) e Caterina Shulha (Blackout).

Costanza: quante puntate sono e quando finisce

Gli episodi della nuova serie tv sono 8 e la Rai li manderà in onda due alla volta per un totale di quattro serate. L’ultima puntata sarebbe prevista il 20 aprile, tuttavia Rai 1 potrebbe decidere di mandarla in onda domenica 27 aprile a causa della ricorrenza di Pasqua.

Questo il calendario completo della serie in onda su Rai 1:

Prima puntata – domenica 30 marzo 2025

Seconda puntata – domenica 6 aprile 2025

Terza puntata – domenica 13 aprile 2025

Quarta puntata – domenica 20 aprile 2025 (finale di stagione).

Potrebbe interessarti anche