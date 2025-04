Stasera in tv (10 aprile), Checco Zalone mattatore e tre dive on-fire: Belen, Chillemi, Cucciari. Chi farà il botto Non sai cosa vedere stasera in tv? Ecco le migliori proposte della prima serata di oggi: da Splendida Cornice a Che dio ci aiuti, passando per Amore + Iva.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quali sono i programmi stasera in tv? I palinsesti di prima serata di giovedì 10 aprile 2025 sono ricchi di proposte per tutti i gusti: film, reality, talk show e serie tv. Ecco le proposte principali tra cui potrete scegliere cosa guardare.

Stasera in tv (10 aprile), cosa vedere: Splendida Cornice contro Checco Zalone

La prima serata del 10 aprile 2025 mette in scena un bel duello tra Rai 1 e canale 5. Da una parte, su Rai 1, torna Che Dio ci aiuti, la fiction con Francesca Chillemi che ormai è diventata un classico del giovedì sera: atmosfere familiari, personaggi amati, un mix tra dramma e sorrisi che funziona sempre. Dall’altra parte, Canale 5 punta sull’irresistibile Checco Zalone con il suo show Amore + IVA: uno spettacolo travolgente tra canzoni, gag e quella satira che da sempre lo contraddistingue. Lo show è stato già trasmesso su Canale 5 oltre due anni fa, il 14 novembre 2023, con ottimi risultati: 3.480.000 spettatori e il 19.2% di share. Non è da escludere, quindi, che dopo una lunga serie di giovedì sera sfortunati in termini di share, stasera Canale 5 possa confrontarsi alla pari se non addirittura vincere contro Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma attenzione, perché la Rai può contare anche sulla presenza Splendida Cornice, il talk culturale della terza rete condotto con garbo e intelligenza da Geppi Cucciari, che prova a mescolare approfondimento e leggerezza in modo fuori dagli schemi, lasciando trasparire tanta comicità. Lo show nelle ultime settimane sta vivendo un momento magico di ascolti, con punte di share molto superiori al milione di spettatori.

Intanto su Rai 2 va in onda Blue Bloods, la serie poliziesca che segue le vicende della famiglia Reagan tra crimini da risolvere e dilemmi morali. Una di quelle serie solide, che magari non fanno troppo rumore, ma che ti tengono incollato puntata dopo puntata. Italia 1 invece come sempre va dritta al punto con il film Bullet Train: azione, humor nero e un Brad Pitt in gran forma a bordo di un treno giapponese pieno di killer. Una visione adrenalinica, perfetta per chi vuole staccare la spina. Se invece avete voglia di attualità e dibattito politico, su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, con i suoi toni accesi e le discussioni senza filtro. Sul Nove, invece, c’è un nuovo appuntamento con Belen Rodriguez, i PanPers e il loro Only Fun Comico Show, il programma dedicato alla comicità che ormai da settimane conquista ascolti ottimi, piazzandosi sistematicamente davanti a Rai 2.

Per gli appassionati di cinema, ci sono anche alcune chicche interessanti tra i canali tematici. su iris c’è L’ultimo Boy Scout – Missione sopravvivere, action anni ’90 con Bruce Willis, un vero cult per chi ama le battute secche e le esplosioni. su 20 va in onda La Mummia, un mix tra avventura, mistero e un tocco di horror che non passa mai di moda. E su la 5, per una serata più leggera, c’è Una pazza giornata a New York, commedia adolescenziale con le gemelle Olsen, perfetta per staccare la mente. Insomma, anche il pubblico avrà il suo bel da fare per scegliere.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche