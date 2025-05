Stasera in tv (26 maggio): la Gialappa chiude e Il Volo (con Lorella Cuccarini) ci riprova dopo il colpaccio Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 26 maggio: Il Volo su Canale 5 sfida il finale di stagione della serie Gerri su Rai 1.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 26 maggio 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv 26 maggio, cosa vedere: Il Volo contro Audiscion su Rai 2

Lunedì 26 maggio 2025 la prima serata in TV ha lanciato una serie di proposte molto diverse tra loro: tra grandi eventi musicali, comicità, fiction e film per tutti i gusti. Su Rai 1 la serata comincia con l’inossidabile Affari tuoi, che continua a far compagnia a milioni di spettatori ogni sera. Subito dopo, spazio alla fiction Gerri, il poliziesco che sta conquistando una buona fetta di pubblico con atmosfere cupe e un protagonista decisamente fuori dagli schemi. La serie tv con Giulio Beranek stasera chiuderà i battenti con la quarta e ultima puntata nella quale l’ispettore dovrà indagare su di un brutale omicidio e, inoltre, farà una scoperta imprevista sul suo passato (QUI le anticipazioni complete del finale di stagione).

Come sempre il competitor principale della prima rete sarà Canale 5 che punta su un grande evento celebrativo con Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo, un concerto spettacolare che omaggia il trio più famoso della musica italiana. Una serata elegante, intensa, ricca di ospiti prestigiosi e di musica da brividi, pensata per emozionare e incantare. La scorsa settimana, la prima puntata del concerto vinse a sorpresa la serata contro Gerri conquistando il 21,4% di share (contro il 17,7% della serie Rai). Anche stasera al fianco de Il Volo ci sarà Lorella Cuccarini in versione co-conduttrice.

Su Rai 2, invece, torna l’appuntamento con Audiscion, il nuovo programma comico con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci, un varietà in cui si alternano giovani talenti e volti noti della comicità italiana. Il ritmo è leggero, a tratti surreale, e l’obiettivo è semplice: far ridere senza prendersi troppo sul serio. Purtroppo, però, finora lo show non ha conquistato il graned pubblico, come dimostra il deludente 3% di share ottenuto sette giorni fa. Rai 3 propone invece Lo stato delle cose, l’appuntamento con l’approfondimento che guarda all’attualità con taglio critico e riflessivo, mentre Italia 1 punta sull’adrenalina della serie tv FBI: Most Wanted. Rete 4, invece, come ogni lunedì dedica il suo prime time all’approfondimento di Quarta Repubblica di Nicola Porro, mentre su Tv8 chiude i battenti la stagione di GialappaShow con l’ultima puntata in versione Edizione straordinaria che chiuderà un’annata di gran successo per il programma della Gialappa’s Band.

