Gerri, finale di stagione (con brutale omicidio): l'ispettore pronto a scoprire la verità sul suo passato Le anticipazioni dell'ultima puntata della fiction di Rai 1. Gerri si occupa di un brutale omicidio, mentre cerca di scoprire la verità sul suo passato

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Stasera, lunedì 26 maggio 2025, su Rai 1 andrà in onda la quarta e ultima puntata di Gerri, la fiction che ha appassionato milioni di telespettatori, con la sua trama intricata e ricca di colpi di scena. Con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, la serie televisiva si è rivelata un grande successo. L’ispettore pugliese è sempre più vicino alla verità sul suo passato ma, ovviamente, non mancheranno i colpi di scena. Infatti, Gerri, dovrà occuparsi anche di un caso molto delicato: il brutale omicidio di una ragazza. Di seguito, le anticipazioni del gran finale di stagione.

Anticipazioni Gerri (26 maggio 2025): un efferato omicidio sconvolge l’ispettore

Vediamo cosa succederà nel gran finale di stagione di Gerri, la seguitissima fiction di Rai 1, con protagonisti Giulio Beranek e Velentina Romani. Stando alle anticipazioni della quarta e ultima puntata, intitolata Ogni promessa è debito, l’ispettore pugliese si occupa di un caso delicato: Ketty Capasso, una giovane donna, viene trovata uccisa nella sua casa. Le indagini iniziano subito, e i primi sospetti ricadono sul fidanzato, che risulta irreperibile. Si scopre che l’uomo era violento e la maltrattava da anni. La coppia aveva due figli, ora affidati a una casa famiglia. Proseguendo con le ricerche, la squadra scopre che Ketty aveva anche altri nemici, ognuno con possibili motivi per volerla eliminare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come finisce Gerri?: l’ispettore sempre più vicino alla verità

Sale, dunque, la tensione per le scene finali che sveleranno la verità sul passato dell’ispettore. Quest’ultimo, è in realtà Goran, un bambino rom abbandonato dalla madre in una casa-famiglia all’età di tre anni. Cresciuto tra incertezze e interrogativi, non ha mai smesso di cercare risposte sul proprio passato. A poco a poco, riesce a ricostruirne i frammenti, anche grazie alle indagini condotte, quasi a sua insaputa, da Marinetti. Sarà proprio l’ispettore a mettersi sulle tracce di Tano, un vecchio amico d’infanzia, nella speranza che possa svelare verità fino ad allora ignote. Per Gerri, scavare così a fondo in una memoria confusa e sfuocata sarà tutt’altro che semplice: i ricordi sono fragili, le certezze inesistenti.

Lo straordinario successo della fiction di Rai 1 e dove vedere tutti gli episodi in streaming

La fiction di Rai 1 ha conquistato il pubblico sin dalla prima puntata. Infatti, al debutto, la serie ha registrato 3,5 milioni di telespettatori, con uno share pari al 21%. Un esordio decisamente trionfale per una fiction che, anche nelle puntate a seguire, ha lasciato il segno, mantenendosi più o meno, sulla stessa lunghezza d’onda. Se siete interessati a vedere tutti gli episodi di Gerri, li trovate in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche