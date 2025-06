Stasera in tv (2 giugno): Alberto Angela sfida 'Il Volo' e Massimo Giletti può sbancare con un super scoop Cosa vedere stasera in tv? Ulisse debutta con una puntata dedicata alla tragedia della bombe atomiche, su Canale 5 torna Il Volo e Giletti prepara un confronto choc su Garlasco.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 2 giugno 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (2 giugno), cosa vedere: da Il Volo – Tutti per uno contro Ulisse – il piacere della scoperta

La prima serata di lunedì 2 giugno 2025 offre una programmazione piuttosto varia, tra intrattenimento, musica, attualità e film. Su Rai 1, come ormai da tradizione, si parte con Affari tuoi, che resta un appuntamento fisso per milioni di spettatori. Il programma di De Martino continua a tenere compagnia al pubblico, e dopo la puntata si cambia tono con Ulisse: il piacere della scoperta. Alberto Angela torna infatti a raccontare la storia e il sapere con il suo stile riconoscibile e apprezzato, stavolta parlandoci dei disastri di Hiroshima e Nagasaki. Su Canale 5, invece, la serata è tutta dedicata alla musica con Il Volo – Tutti per uno, lo spettacolo con protagonisti Piero, Ignazio e Gianluca e grandi ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini.

Su Rai 2, invece, si cambia completamente atmosfera, con la finale d’andata de di Serie C: Ternana – Pescara. Una scelta che parla chiaramente agli appassionati di calcio e che ha causato il trasloco di Elisabetta Gregoraci con Audiscion nel prime time di domenica sera.Rete 4 risponde con una delle sue colonne portanti: Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. Qui si parla di attualità, politica, economia. Rai 3 intanto, come spesso accade, mantiene una sua linea autonoma e coerente, proponendo Lo stato delle cose, il programma di attualità e riflessione di Massimo Giletti, che nelle ultime settimane sta vivendo una crescita di share per molti inaspettata. E stasera l’ex conduttore di Non è l’Arena ha in serbo una asso nella manica: la puntata, infatti, sarà incentrata sul delitto di Garlasco su cui, 18 anni dopo la morte di Chiara Poggi, sono state riaperte le indagini: su Rai 3 saranno ospiti per un confronto destinato a far discutere, l’avvocato di Alberto Stasi – Antonio De Rensis, e quello du Andrea Sempio, Massimo Lovati. Italia 1 punta invece sull’adrenalina e sull’azione con FBI: Most Wanted, il crime drama che tiene incollati gli spettatori con casi sempre tesi e coinvolgenti.

Non mancano però anche le proposte film. Sul canale 20 va in onda Taken 3 – L’ora della verità, terzo capitolo della saga con Liam Neeson, mentre su TwentySeven c’è Speed, un grande classico dell’azione anni ’90 con Keanu Reeves e Sandra Bullock. Su Cine34, invece, si torna alla commedia italiana con Chissà perché… capitano tutte a me, il secondo capitolo con Bud Spencer nei panni di un burbero sceriffo.

