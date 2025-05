Stasera in tv (12 maggio): Veronica Gentili cambia giorno ed Elisabetta Gregoraci ci riprova dopo il flop Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 12 maggio: L'Isola dei famosi debutta al lunedì e sfida la serie Gerri su Rai 1.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 12 maggio 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv 12 maggio, cosa vedere: L’isola dei Famosi contro Audiscion su Rai 2

La prima serata del 12 maggio 2025 si apre con un’offerta televisiva piuttosto varia, perfetta per chi ama restare sul divano e godersi qualche ora di intrattenimento. Su Rai 1 si comincia con l’immancabile Affari tuoi, ormai una certezza per il pubblico che ama il gioco e le emozioni prevedibili. Subito dopo, spazio alla fiction Gerri, che prosegue con la sua seconda puntata (la prima ha riscosso un ottimo 20,9% di share) porta sullo schermo atmosfere tese e misteriose, tra indagini e drammi familiari che incuriosiscono senza mai strafare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma la sfida più interessante della serata è proprio quella che riguarda la fiction di Rai 1 e Canale 5. L’ammiraglia Mediaset, infatti, stravolge il palinsesto del lunedì e propone la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2025, che la settimana scorsa ha debuttato al mercoledì sera. Il reality dei naufraghi di Veronica Gentili continua il suo viaggio tra dinamiche di gruppo, prove di sopravvivenza e nomination. A rischio eliminazione ci sono quattro concorrenti (QUI il sondaggio di Libero Magazine sul televoto), e come sempre il pubblico è chiamato a decidere chi resta e chi torna a casa. Quella di stasera sarà una puntata particolarmente importante per le sorti del reality, visto che la prima puntata ha conquistato un tiepido 18.9% di share. Un eventuale calo d’ascolti potrebbe far scattare l’allarme ai piani alti di Mediaset, che si aspetta cifre superiori da questa edizione.

Programmi tv stasera, 12 maggio: Gregoraci, Giletti, Porro

Rai 2, invece, propone la seconda puntata di Audiscion, il nuovo varietà comico condotto da Gigi & Ross insieme a Elisabetta Gregoraci. Lo spirito è quello dell’ironia intelligente, con ospiti che arrivano dalla grande tradizione comica italiana: nomi noti, sketch veloci e quella voglia di far ridere senza prendersi troppo sul serio. Anche in questo caso però i numeri del debutto sono stati deludenti: appena il 3,6% di share, un dato molto basso per quelle che sono le aspettative della rete.

Su Rai 3 torna Lo stato delle cose, con Massimo Giletti che affronta come sempre temi di stretta attualità. Tra ospiti di peso e confronti accesi, si parla di Chiesa, politica e società, con quel tono diretto che caratterizza da sempre il programma. Italia 1 propone una nuova puntata della serie FBI: Most Wanted, mentre su Rete 4 si rinnova l’appuntamento con Quarta Repubblica, dove l’approfondimento si mescola all’opinione, tra inchieste, interviste e analisi dei fatti della settimana.

E per chi preferisce il cinema, anche stasera c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Su Iris viene trasmesso L’Avvocato del Diavolo, thriller dal sapore sovrannaturale con due giganti come Keanu Reeves e Al Pacino. Un film intenso, che mescola legal drama e mistero. Sul canale 20 va invece in onda Kingsman: Secret Service, perfetto per chi ha voglia di azione, stile british e scene spettacolari. E poi c’è Renegade – Un osso troppo duro su Cine 34, una di quelle pellicole un po’ fuori dal tempo, con Terence Hill nei panni di un cowboy moderno che attraversa l’America in compagnia del suo cavallo.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

Potrebbe interessarti anche