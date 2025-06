'Propaganda Live' senza pace, è morto Giovanni Di Cosimo. L'addio struggente al 'trombettista dal cuore gentile" Giovanni Di Cosimo, storico membro della band di Propaganda Live, è scomparso oggi al'età di 61 anni. E' il secondo lutto che colpisce il programma a due mesi dalla morte di Valentina Del Re,

Un nuovo lutto colpisce Propaganda Live. E’ morto oggi – 17 giugno – Giovanni Di Cosimo, trombettista e compositore, per anni anima musicale dello show di La7 condotto da Diego Bianchi. L’artista si è spento oggi all’età di 61 anni. A darne notizia sono stati i canali social ufficiali della trasmissione, con un messaggio carico di affetto: "Con immenso dolore salutiamo Giovanni Di Cosimo, il nostro amico, fratello, trombettista dal cuore gentile- si legge sui social del programma- Siamo vicini con tutto l’affetto possibile ai suoi cari, a sua figlia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Giovanni, il tuo sorriso, la tua umanità, la tua arte rimarranno con noi, sempre", le parole d’addio collettivo scritte da Diego Bianchi e da tutti i componenti del programma.

Morto Giovanni Di Cosimo, trombettista di Propaganda Live

La scomparsa di Di Cosimo rappresenta un duro colpo per la redazione e l’intero cast del programma, che solo due mesi fa aveva dovuto affrontare la morte improvvisa della violinista Valentina Del Re, 44 anni, anche lei parte della band musicale dello show satirico di La7.

Tra i primi a ricordare Di Cosimo, anche Andrea Salerno, direttore della rete di Urbano Cairo, che ha voluto rendere omaggio al musicista con parole commosse sul social X: "Giovanni è stato una colonna di qualcosa di nuovo e di bello, di qualcosa che prima non c’era". I funerali di Giovanni Di Cosimo si terranno giovedì a Faleria, in provincia di Viterbo, luogo di nascita del musicista.

Chi era Giovanni Di Cosimo

Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Giovanni Di Cosimo ha costruito un percorso musicale ricco e poliedrico. Nel 2001 ha fondato Etruria Criminale Banda, progetto in cui ha messo insieme composizione, direzione e produzione, culminato nel 2005 con l’uscita dell’omonimo album. A questo ha fatto seguito il progetto Giovanni Di Cosimo NU, da cui è nato nel 2011 il disco NU5TET, apprezzato per l’originalità delle soluzioni sonore. Musicista curioso e raffinato, ha sempre cercato un linguaggio musicale personale, capace di unire elementi jazz, world music e sperimentazione. Il suo talento e la sua passione per la musica l’avevano reso da anni uno dei trombettisti più apprezzati della scena italiana.

Dal 2013, Di Cosimo ha iniziato a collaborare in pianta stabile con Propaganda Live, lavorando non solo alla colonna sonora del programma ma anche alla creazione dei suoi contenuti musicali. Dopo le prime esperienze in Gazebo, la sua presenza è diventata un elemento identitario del cast musicale di Propaganda Live, accanto ad altri artisti come Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele Rossi, Daniele Tittarelli e Kyung-Mi Lee.

L’addio dei fan al trombettista di Propaganda Live

Non si conosco i dettagli della vita privata di Giovanni Di Cosimo né le cause della morte. La notizia del suo decesso ha colpito profondamente la comunity di Propaganda Live, che si è stretta attorno alla famiglia del musicista. "Sono commossa e ancora, come nel caso di Valentina, veramente addolorata per questa perdita.. Giovanni era un grande musicista e una presenza ormai amica il venerdì sera, come tutti voi.. mi sembra di far parte ormai di una grande famiglia..e questo nuovo lutto addolora", scrive un utente. E ancora: "Non è possibile, dai. Che anno orribile", "Senza parole, una notizia terribile. ci sarai nella tua musica", "Se esiste un dopo, è animato da musica stupenda e cuori gentili. Valentina e Giovanni mancheranno tanto".

