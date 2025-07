Stasera in tv (29 luglio): Amadeus sorride e Filippo Bisciglia lancia la maratona di Temptation Island I programmi da vedere stasera in tv, martedì 29 luglio 2025. Da Temptation Island, passando per The Cage e Delitti in paradiso, fino a Kilimangiaro.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 29 luglio 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (29 luglio), cosa vedere: Temptation Island contro The Cage

Serata ricca quella di martedì 29 luglio, con due proposte che si contendono il pubblico più ampio: Temptation Island su Canale 5 e The Cage – Prendi e scappa su Nove. Due modi completamente diversi di fare intrattenimento. Temptation Island, arrivato sotto la guida di Filippo Bisciglia alla sua sesta puntata, entra finalmente nel vivo: siamo alle battute finali e i falò cominciano a farsi pesanti. Le coppie devono affrontarsi, guardarsi in faccia, capire se continuare o lasciarsi. La puntata di stasera segnerà l’inizio di una maratona Temptation su Canale 5, visto che il reality dei sentimenti andrà in onda anche domani e dopodomani (puntata finale). Su Nove, invece, spazio al gioco con The Cage, condotto da Amadeus con Giulia Salemi. È un quiz ad alta tensione dove, oltre a rispondere alle domande, i concorrenti devono agire in fretta per portare fuori più premi possibile da una gabbia a tempo. I dati di share degli ultimi giorni, finalmente, sono in crescita, e questo potrebbe cambiare il destino di Amadeus, che fino a qualche giorno fa sembrava destinato a lasciare il Nove.

Chi ha voglia di qualcosa di più tranquillo può puntare su Rai 1, dove va in onda il film Assaporando Parigi, una storia ambientata nella capitale francese che ruota attorno allo scoprire la città, un nuovo amore e la passione per il cibo. Rai 2 propone un nuovo episodio della tredicesima stagione di Delitti in Paradiso, il poliziesco ambientato ai Caraibi che mescola misteri e leggerezza. Rai 3 invece continua il suo viaggio con Kilimangiaro si parte da Parigi e si arriva a Palermo, passando per alcune delle meraviglie italiane ed europee. Italia 1 punta sull’action con Brick Mansions, film adrenalinico con Paul Walker in una Detroit abbandonata alla legge della strada. Rete 4 risponde con Dead for a Dollar, western moderno con Christoph Waltz e Willem Dafoe, per chi ama le atmosfere polverose e i duelli al tramonto.

Chiudono la serata altri film sparsi: su 20 c’è L’ultimo dei Templari con Nicolas Cage, tra Medioevo e magia. Su TwentySeven va in onda Cattivi vicini, e su La 5, come sempre, spazio al romanticismo nordico con Inga Lindstrom – L’amore è per sempre. Insomma, tra cuori in fiamme, quiz serrati e sparatorie, ce n’è per tutti.

