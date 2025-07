Stasera in tv (18 luglio): Quarto Grado dilaga con Garlasco e Fiorella Mannoia rimpiazza Carlo Conti Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 18 luglio): dai talk come Quarto Grado, alla speciale per i 70 anni della Mannoia, Semplicemente Fiorella.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 18 luglio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai grandi talk ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (18 luglio), i programmi tv da vedere: Semplicemente Fiorella contro Quarto Grado

Venerdì 18 luglio in prima serata la sfida più interessante si gioca tra Rai 1 e Rete 4. Da una parte c’è Semplicemente Fiorella, lo show-concerto che celebra Fiorella Mannoia con una serata-evento alle Terme di Caracalla, impreziosita da un’orchestra sinfonica e dalla presenza di amici e colleghi come Giorgia, Ligabue e Elodie e tanti altri . Una serata di musica dal vivo, racconti e atmosfere emozionanti, pensata per rendere omaggio ai 70 anni di una delle voci più amate della musica italiana. Allo show parteciperà anche Carlo Conti, che fino allo scorso venerdì è stato protagonista su Rai 1 con Andrea Delogu nei Tim Summer Hits. Dall’altra, su Rete 4, c’è Quarto grado, il programma di cronaca nera e giudiziaria guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Un appuntamento ormai fisso per chi segue i casi più intricati della cronaca italiana, che stasera punterà ancora i riflettori sul caso di Garlasco per ripetere il boom d’ascolti della settimana scorsa, quando il programma crime della quarta rete è volato al 12,2% di share.

Intanto su Rai 2 va in onda The Americas, la docuserie narrata da Tom Hanks che ci porta alla scoperta delle meraviglie naturali e delle creature più affascinanti del continente americano. Rai 3 propone invece il film La tenerezza, diretto da Gianni Amelio e interpretato da Elio Germano e Micaela Ramazzotti. Un film che racconta l’incontro tra solitudini, vecchie ferite e la possibilità di un nuovo legame affettivo, sullo sfondo di una Napoli malinconica. Su Canale 5 torna Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie con Giusy Buscemi nei panni di Vanina Guarrasi, una poliziotta decisa e riservata che, dopo un passato difficile a Palermo, si trasferisce a Catania per guidare la squadra omicidi. Italia 1, invece, propone un nuovo episodio di Chicago Fire, la serie ambientata nella caserma 51 di Chicago, tra emergenze, rischi quotidiani e drammi personali.

E per chi preferisce una serata a base di cinema, ci sono alcune alternative interessanti. Su Iris va in onda Red Snake, un film del 2019 ispirato a fatti reali, che racconta la storia di una donna yazida sopravvissuta all’orrore dell’ISIS. Su TwentySeven viene proposto Shakespeare in Love, il celebre film con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes, vincitore di sette premi Oscar. Mentre su Cine 34 torna la commedia balneare con Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, secondo capitolo della saga vacanziera anni ’90.

