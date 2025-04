Stasera in tv (20 aprile): Fabio Fazio va in ferie e il prof Barbero riappare in tv dopo le polemiche I programmi migliori in onda nella domenica di Pasqua (20 aprile). Che tempo che fa si fermano, Le Iene propongono un episodio speciale e su Rai 3 c'è Camila Raznovich.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro nella serata di Pasqua, domenica 20 aprile 2025.

Stasera in tv (20 aprile), cosa vedere: Le Iene si rinnova e Che Tempo Che Fa se ne va, agguato a Rai 3

Domenica 20 aprile 2025 la prima serata televisiva di questa prima serata pasquale si presenta molto varia e adatta a gusti differenti. Rai 3 propone una serata all’insegna della cultura e delle bellezze italiane con Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi di Camila Raznovich, una sfida tra i borghi più belli d’Italia raccontata attraverso immagini e storie di grande fascino. Un appuntamento speciale che si dovrà però scontrare con la proposta di Italia 1, parliamo del programma Le Iene presentano: La Cura – Tutto quello che devi sapere per stare meglio, un approfondimento su temi legati al benessere e alla salute. Da un lato abbiamo un lungo viaggio per le bellezze dell’Italia, dall’altra abbiamo una fotografica della nazione, vista attraverso il nostro sistema sanitario. Da sottolineare che dopo una competizione estenuante con Che Tempo Che Fa su Nove, il talk di Fazio ci saluta e non andrà in onda né stasera né domenica prossima, dando finalmente alle Iene una concreta possibilità di trionfare nella serata conclusiva della settimana.

Intanto su Rai 1 va in onda il film Il lupo e il leone, una proposta che punta su emozioni e grandi paesaggi naturali. Su Rai 2 prosegue invece l’appuntamento con la serie N.C.I.S., il celebre poliziesco che continua a raccogliere appassionati da anni. Su Canale 5 viene trasmesso Marry Me – Sposami, una commedia romantica con protagonisti di richiamo internazionale. Spostandoci su Rete 4 invece, viene trasmesso Il piccolo lord, una storia senza tempo tra la comicità e l’introspezione, un viaggio nel passato. Stasera in tv, inoltre, i fan di Alessandro Barbero potranno godersi un appuntamento speciale su La7 dove il prof di storia più amato del web sarà protagonista di uno speciale del programma "In viaggio con Barbero" intitolato "Francesco, un Santo scomodo". Per Barbero sarà l’occasione per tornare in tv dopo le polemiche che recentemente l’hanno investito (suo malgrado) a causa di un video prodotto con l’intelligenza artificiale in cui il prof esprime commenti sulla guerra in Ucraina che in realtà non ha mai pronunciato.

Infine, uno sguardo anche agli altri film in programmazione: su Iris va in onda I bambini del treno, su 20 viene proposto Red, e su Cine34 la serata è all’insegna della commedia con Vieni avanti cretino. Una domenica sera in versione pasquale, davvero piena di proposte di tutti i tipi.

