Ascolti tv ieri (20 aprile): Mara Venier si 'gode' le vacanze di Silvia Toffanin, Le Iene e Camilla Raznovich fanno il colpo a Pasqua Rai 1 vince la prima serata con il film Il Lupo e Il Leone al 16% di share, Canale 5 al 9,8% e Barbero al 3,8%, Domenica In sale: tutti i numeri e i dati Auditel

Pasqua di "pausa" per la tv italiana, ma non per tutti. Ieri domenica 20 aprile 2025, infatti, il film Il lupo e il leone ha avuto vita facile nella sfida degli ascolti tv, dalla quale gran parte dei programmi di punta si sono sfilati in occasione del weekend pasquale. A trionfare, però, sono stati gli "stoici" che non hanno rinunciato all’appuntamento domenicale, da Le Iene ad Affari Tuoi fino a Domenica In. Bene anche e soprattutto Il Borgo dei Borghi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il lupo e il leone e Marry Me

Ieri domenica 20 aprile 2025 – in occasione della Pasqua – è stato il film Il lupo e il leone in onda su Rai 1 a trionfare negli ascolti tv. La pellicola di Gilles de Maistre ha raccolto più di due milioni e mezzo (2 milioni e 571mila) di spettatori, toccando il 16% di share. Su Canale 5, invece, il film del 2022 con Jennifer Lopez e Owen Wilson Marry Me – Sposami ha conquistato 1 milione e 529mila spettatori, pari al 9,8% di share.

Niente ferie pasquali per Le Iene, che con Le Iene presentano: La Cura su Italia 1 ha quasi incalzato la rete ammiraglia Mediaset arrivando al 9,5% di share e radunando 1 milione e 245mila spettatori. Benissimo su Rai 3 anche Il Borgo dei Borghi, che ha appassionato 1 milione e 167mila spettatori. Lo spin-off di Kilimangiaro condotto da Camilla Raznovich ha preso il posto di PresaDiretta di Riccando Iacona e ha registrato il 7,2% di share.

Su Rai 2 N.C.I.S – Unità Anticrimine è salito al 4% di share con 684mila spettatori (a seguire N.C.I.S. Origins ha ottenuto il 3,6% di share con 586mila spettatori), mentre su Rete 4 il film Il piccolo lord ha fatto segnare 927mila spettatori, pari al 5,8% di share.

Su La7 In viaggio con Barbero ha raggiunto il 3,9% di share con 658mila spettatori, mentre su Tv8 il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 ha raccolto 1 milione e 420mila spettatori, pari all’8,8% di share. Che Tempo Che Fa presenta: Senza Fine si è fermato è arrivato al 3,8% di share con 654mila spettatori su Nove.

Ascolti, i numeri di ieri

Niente vacanze per Mara Venier, saldamente al timone di Domenica In, che ieri ha collezionato 1 milione e 617mila (pari al 19,5%) nella prima parte e 1 milione e 483mila (pari al 18,4% di share) nella seconda parte . A seguire Da Noi… A Ruota Libera ha raggiunto il 13,6% di share, con Le Storie di Verissimo fermo al 15,2% di share (1 milione e 262mila spettatori) nella prima parte e al 12,4% (1 milione e 201mila spettatori) nella seconda.

