Stasera in tv (24 aprile): Belen chiude e Che Dio ci aiuti 8 vola verso un nuovo record Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: da Only Fun con Belen a Stasera c'è Cattelan, fino a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

A cosa assisteremo questo giovedì 24 aprile 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (24 aprile), cosa vedere: Only Fun contro Che Dio ci aiuti

Giovedì 24 aprile 2025 si preannuncia come una di quelle serate in cui scegliere cosa guardare sarà quasi una sfida. A dare il via alla gara ci pensa Nove con Only Fun – Comico Show, il programma comico condotto da Belén Rodriguez: tra sketch e risate, lo show cercherà di chiudere in bellezza il ciclo di episodi di un’edizione 2025 che finora è stata molto positiva in termini di ascolti.

Nella sua ultima apparizione sul Nove, però, Belen dovrà vedersela contro una un rivale molto duro. Su Rai 1 infatti torna Che Dio ci aiuti 8, la fiction che negli anni ha conquistato il pubblico con le sue storie coinvolgenti, anticipata da Affari Tuoi. Dopo il 20,9% della scorsa settimana, la serie con Francesca Chillemi potrebbe incrementare sensibilmente i suoi mumeri di share anche grazie a una serata in cui le altre reti non offriranno controprogrammazioni importanti. Rai 2 offre una serata d’azione e famiglia con Blue Bloods, serie storica che ci fa vivere le dinamiche di un gruppo di poliziotti newyorkesi, Seguito dalle interviste di Alessandro Cattelan su Stasera c’è Cattelan su Rai2. mentre su Rai 3 il palinsesto vira verso il dramma con il film The Father – Nulla è come sembra, un racconto toccante e profondo sulla memoria e sulla fragilità dell’animo umano, attraverso la lente d’ingrandimento del morbo di Alzheimer.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 punta sulla commedia tutta italiana con Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, dove Paola Cortellesi e Antonio Albanese raccontano con ironia e dolcezza le contraddizioni sociali del nostro tempo. Gli appassionati di calcio, invece, troveranno pane per i loro denti su Italia 1, con la diretta della partita di Serie A Bologna – Empoli. Chi preferisce l’attualità e il dibattito può invece sintonizzarsi su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio pronto ad affrontare i temi più caldi del momento senza troppi peli sulla lingua.

E non è finita qui: per gli amanti del grande schermo, la serata propone anche qualche chicca. Su Iris si respira tensione con il thriller Reazione a catena, su 20 si accelera senza freni con Mad Max: Fury Road, e su La 5 ci si concede un po’ di leggerezza con 17 Again – Ritorno al liceo, la commedia con Zac Efron che è sempre una ventata d’allegria.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

