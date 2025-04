Ascolti tv ieri (10 aprile): Checco Zalone delude, Cucciari chiude col botto e Belén stavolta non sfonda Che Dio Ci Aiuti 8 vola ancora oltre i 4 milioni di spettatori e travolge Amore + Iva, bene Del Debbio e Formigli, Only Fun al 3,7%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Un nuovo rivale per Francesca Chillemi nel giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 10 aprile 2025, infatti, la prima serata di Rai 1 con Che Dio Ci Aiuti 8 si è trovata a fronteggiare lo show di Checco Zalone Amore + Iva in onda su Canale 5. Altra ottima serata per Geppi Cucciari al timone di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio, Corrado Formigli e Piazzapulita e Belén Rodríguez alla guida di Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 8 e Amore + Iva

Ieri giovedì 10 aprile 2025 Che Dio Ci Aiuti 8 ha dominato un’altra prima serata degli ascolti tv arrivando a toccare il 22,6% di share. La sesta puntata dell’ottava stagione della fiction Rai con Francesca Chillemi, è volata nuovamente oltre i 4 milioni (4 milioni e 13mila) di spettatori confermando i numeri della scorsa settimana e trionfando nei dati Auditel. A Canale 5 non è bastato lo show di Checco Zalone Amore + Iva, che si è fermato al 13,4% di share interessando 2 milioni e 236mila spettatori.

Ancora cifre super per Geppi Cucciari, che ha chiuso la quarta edizione al timone di Splendida Cornice. L’ultima puntata ha ottenuto il 7,1% di share, registrando 1 milione e 161mila spettatori su Rai 3.

Su Rai 2 la 14esima stagione di Blue Bloods ha raggiunto il 3,6% di share con 637mila spettatori, mentre su Italia 1 il film del 2021 con Brad Pitt e Joey King Bullet Train ha conquistato 722mila spettatori, non andando oltre il 4,3% di share.

Continua colpo su colpo la sfida tra i talk show del giovedì sera. Ieri Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio è sceso al 6,9% di share (dopo l’exploit della scorsa settimana) grazie a 969mila spettatori sintonizzati su Rete 4, mentre Piazzapulita di Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 896mila spettatori, pari al 6,4% di share.

Su Tv8, infine, la partita di UEFA Europa League – Lione-Manchester United ha appassionato 696mila spettatori, pari a uno share del 3,5%. Ormai volto simbolo del giovedì di Nove, Belén Rodríguez ha radunato 651mila spettatori alla guida di Only Fun – Comico Show, che ha fatto segnare il 3,7% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: dominio Rai 1

Quella di ieri è stata una giornata da incorniciare e di assoluto dominio per Rai 1, a partire dal pomeriggio. La Vita in Diretta di Alberto Matano ha toccato il 23,1% di share (con Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino quasi doppiato), mentre nella fascia preserale Marco Liorni ha preso il largo su Paolo Bonolis e Avanti un altro! (19% di share) grazie a un’altra vittoria del campione Gabriele a L’Eredità, che ieri ha raggiunto addirittura il 27,3% di share. Nell’access prime time, infine, Stefano De Martino è tornato oltre la soglia dei 6 milioni di spettatori alla guida di Affari Tuoi, che ha ottenuto il 29,6% di share.

