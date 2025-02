Stasera in tv (10 febbraio): De Martino saluta e poi va in ferie, Signorini (finalmente) può sfondare Il meglio della prima serata di lunedì 10 febbraio: ultima puntata di Affari Tuoi prima dello stop ‘sanremese’, Max Giusti debutta su Rai 2, il Grande Fratello punta a vincere la serata.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 10 febbraio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro nell’ultima serata prima della ‘tempesta’ sanremese che, inevitabilmente, nei prossimi giorni polarizzerà gran parte dei telespettatori del prime time su Rai 1 per seguire il Festival 2025.

Stasera in tv (10 febbraio), cosa vedere: Grande Fratello sfida La bambina con la valigia

La sera del 10 febbraio 2025, il palinsesto televisivo italiano offre una varietà di programmi per soddisfare tutti i gusti. Su Rai 1, la serata inizia con Affari tuoi, che stasera andrà in onda per l’ultima volta primo del lungo stop in concomitanza di Sanremo 2025. Le ferie ‘forzate’ di Stefano De Martino dureranno 5 giorni – da domani a sabato 15 febbraio 2025: il gioco dei pacchi, quindi, tornerà in onda a Festival finito, domenica 16 febbraio. Dopo Affari Tuoi, questa sera Rai 1 propone il film La bambina con la valigia ispirato alla storia vera di Egea Haffner, la bambina divenuta simbolo dell’esodo di migliaia di famiglia italiane giuliano-dalmate costrette a fuggire dalla loro terra fuga a causa delle persecuzioni di Tito alla fine della seconda guerra mondiale. Canale 5 risponde con una nuova puntata del Grande Fratello, uno dei pochi grandi show tv che non si fermerà durante la settimana di Sanremo (sarà in onda anche giovedì 13 febbraio). Per il reality di Alfonso Signorini, che giovedì scorso è crollato sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori con il 14,9% di share, quella di stasera rappresenta un’opportunità ghiotta per rialzare la testa e uscire -. dopo mesi – da un tunnel nero di ascolti tv deludenti, complice non la proposta non irresistibile di Rai1. E non è da escludere che stavolta, caso più unico che raro in questa stagione, il Grande Fratello riesco a chiudere al primo posto nella classifica degli ascolti della serata.

Programmi tv stasera: Max Giusti debutta contro Giletti

Per quanto riguarda le altre proposte tv della serata, Italia 1 propone il film The Avengers: Endgame, mentre su Rete 4 va in onda una nuova diretta del talk Quarta Repubblica. Una delle proposte più interessanti della serata è quella di Rai 2 che trasmette la prima puntata assoluta di 99 da battere, un game show condotto da Max Giusti che coinvolgerà cento concorrenti pronti a battersi in ogni tipo di sfida. Su Rai 3 invece continua il percorso di Massimo Giletti alla guida del talk Lo Stato delle cose, che nella scorsa puntata ha finalmente ottenuto un discreto seguito di pubblico (4,7% di share) dopo i risultati deludenti delle passate settimane. Infine, per gli appassionati di cinema, altri film in programmazione includono Ocean’s Twelve su Iris, Nudi e felici su TwentySeven, e Nessuno come noi su Cine 34. Queste pellicole offrono una varietà di generi, dalle commedie alle storie romantiche, per soddisfare tutti i gusti degli spettatori.

