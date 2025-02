Sanremo 2025, i conduttori e gli ospiti del Festival: chi ci sarà sul palco serata per serata Tanti i vip che Conti ha voluto al suo fianco nella kermesse: dai colleghi presentatori, alle star internazionali della musica.

Il Festival di Sanremo 2025 è ai nastri di partenza. Da martedì 11 febbraio, e per 5 serate consecutive come da tradizione, la 75esima edizione della kermesse canora prende il via con i 29 artisti in gara, sotto la conduzione di Carlo Conti. Il direttore artistico della manifestazione non sarà solo in questa avventura, ma ad affiancarlo ci saranno diversi co-conduttori: ben 12 vip che si alterneranno in ognuna delle dirette. Sul palco dell’Ariston anche 10 grandi ospiti, e tanti altri ne vedremo sul Suzuki Stage di Piazza Colombo, dove il timone è affidato alle mani di Mattia Stanga e Jody Cecchetto. Tanti pure i personaggi che parteciperanno al PrimaFestival e al DopoFestival, dove tutte le sere vedremo un cast di ospiti fissi, a cui se ne uniranno altri, diversi a ogni appuntamento.

I co-conduttori del Festival di Sanremo 2025: chi c’è insieme a Carlo Conti serata per serata

Al timone della 75esima edizione di Sanremo c’è Carlo Conti. Il direttore artistico, al suo quarto Festival, però, non sarà solo. In ognuna delle 5 serate, ha scelto di essere affiancato sul palco dell’Ariston da amici e colleghi:

prima serata (11 febbraio): Antonella Clerici e Gerry Scotti

seconda serata (12 febbraio): Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

terza serata (13 febbraio): Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

quarta serata (14 febbraio): Mahmood e Geppi Cucciari

finale (15 febbraio): Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi

Sanremo 2025, gli ospiti sul palco dell’Ariston

Oltre ai co-conduttori, a Sanremo vedremo anche diversi ospiti, diversi ogni sera, fatta salva per la puntata dedicata alle cover, dove a farla da padrone saranno i duetti:

prima serata (11 febbraio): Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad (in un duetto sulle note di ‘Imagine‘ di John Lennon )

seconda serata (12 febbraio): Damiano David e Vittoria Puccini. Sul palco anche i due attori protagonisti della fiction su Peppino di Capri, Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, il cast del film di Paolo Genovesi 'Follemente', il cast della fiction 'Belcanto' e Carolina Kostner

terza serata (13 febbraio): Duran Duran, i ragazzi di 'Mare fuori 5' (al via su Rai 1 dal 19 febbraio) e Iva Zanicchi (premio 'Città di Sanremo' alla carriera)

quarta serata (14 febbraio): Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina e Paolo Kessisoglu che con la figlia adolescente

finale (15 febbraio): Vanessa Scalera e Antonello Venditti (premio 'Città di Sanremo' alla carriera)

Sanremo, chi ci sarà al Suzuki Stage in piazza Colombo

Torna anche in questa 75esima edizione il palco esterno, aperto al pubblico, del Suzuki Stage, ubicato a Sanremo in piazza Colombo e brandizzato dalla nota marca automobilistica. A condurre da questa postazione saranno il digital creator Mattia Stanga e l’attore Jody Cecchetto, mentre diversi saranno gli artisti che si esibiranno nelle 5 serate previste:

prima serata (11 febbraio): Raf

seconda serata (12 febbraio): BigMama

terza serata (13 febbraio): Ermal Meta

quarta serata (14 febbraio): Benji & Fede

finale (15 febbraio): Tedua

Sanremo, gli ospiti sulla nave da crociera Costa Toscana

Anche in questa 75esima edizione del Festival torna il palco galleggiante della nave Costa Toscana, ormeggiata a largo della costa sanremese solo nella serata finale della kermesse canora. Dal ponte principale dell’imbarcazione, per concludere in bellezza, si esibiranno i Planet Funk, storica band di musica elettronica fondata nel 1999 da Marco Baroni, Alex Neri, Sergio Della Monica e Domenico Canu.

Sanremo 2025, tutto sul PrimaFestival: chi sono i conduttori e gli ospiti

Ad anticipare la messa in onda di Sanremo, sempre su Rai, ci sarà il PrimaFestival, condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. La striscia quotidiana verrà trasmessa dall’8 al 15 febbraio, subito dopo il Tg1 delle 20. 4 giorni di anticipo rispetto alla gara, dove vedremo interviste, sketch, balletti e qualche news sul Festival. Inoltre, al terzetto di conduttori si uniranno come ospiti fissi I Sansoni, duo di attori e comici, fratelli nella vita.

Il DopoFestival di Sanremo: chi conduce e che ospiti vedremo

Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, invece, saranno i padroni di casa del DopoFestival. La trasmissione, in onda ogni sera dopo la gara, mancava dalla piccola rete dal 2019 e per questa occasione torna con una nuova location: un Glass Box, in stile Fiorello, con alle spalle il Teatro Ariston. Stando a quanto dichiarato da Conti, la linea dovrebbe passare al programma intorno all’una di notte, e in tutto i due conduttori andranno avanti a commentare la gara per un’ora e mezza circa.

Nello show, tra gli ospiti fissi, anche la sagacia di Selvaggia Lucarelli, il punto di vista fashion di Anna Dello Russo e gli Street Clerks con la loro musica live. Infine, tra performance, critiche, complimenti e jam session, non mancherà il punto di vista di chi ha seguito il Festival da casa. Cattelan, infatti, mostrerà e commenterà i migliori post, meme e video raccolti sui social sotto gli hashtag ufficiali del Festival. E, per chiudere in bellezza, torna lo SbancaSanremo, il gioco-pronostico che prova a prevedere in maniera divertente il destino dei cantanti in gara.

Sanremo 2025, chi vota serata per serata e come votare da casa

Nella prima serata del Festival. martedì 11 febbraio, assisteremo all’esibizione di tutti e 29 gli artisti in gara. A votare sarà esclusivamente la giuria della Sala Stampa, TV e Web.

Nel secondo appuntamento con la kermesse, mercoledì 12, a esibirsi sarà la prima metà dei big in gara, oltre alle Nuove proposte (Vale LP & Lil Jolie, Settembre, Maria Tomba e Alex Wise). Il voto di questa serata sarà espresso dalla giuria delle Radio e dal Televoto.

Giovedì 13 febbraio, nella terza serata di Sanremo 2025, si esibirà la seconda metà dei cantanti in gara, e verrà eletto il vincitore della categoria Nuove proposte. Anche in questa serata il voto sarà affidato alla giuria delle Radio e al Televoto.

La quarta serata di Saremo, invece, è quella dedicata alle cover. Tra le novità di questa edizione c’è la possibilità per i big di duettare tra loro o con artisti esterni, ma i voti conquistati in questa puntata non saranno utili per la finale. La votazione, infatti, sarà affidata come da regolamento a Televoto (34%), Sala Stampa, TV e Web (33%) e giuria delle Radio (33%), ma non influirà sul risultato finale del Festival, ma servirà solo per decretare il vincitore della serata Cover.

Sabato 15 gran finale con l’esibizione di tutti e 29 gli artisti in gara e la proclamazione del vincitore. Dopo l’ultima esibizione, verrà stilata una classifica generale sulla base dei voti delle tre giurie: i 5 cantanti con il punteggio più alto accederanno a una nuova votazione, con conseguente podio e elezione del vincitore assoluto di Sanremo 2025.

Per votare da casa il pubblico potrà inviare un SMS con il codice collegato al cantante preferito al numero 475.475.1. Oppure tramite il telefono fisso chiamando l’894.001. Inoltre, si potrà esprimere la propria preferenza anche attraverso l’app ufficiale del Festival, nell’apposita sezione dedicata al televoto.

