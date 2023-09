Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: scoppia una lite furiosa davanti a tutti Dopo le voci di una crisi insuperabile per la coppia, si diffonde la notizia di una bruttissima discussione tra i due, consumata davanti a tanti testimoni

La coppia tanto amata dal web non starebbe affrontando bene gli ultimi mesi. Le voci di una crisi si fanno sempre più insistenti, e a giudicare da quello che è trapelato in giornata, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero essere quasi ai ferri corti. Nelle ultime ore sarebbe accaduto qualcosa tra la coppia, non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma riguarderebbe una terribile discussione avvenuta tra i due.

Le fonti sul litigio

Il gossipparo social Alessandro Rosica, ha postato infatti una storia su Instagram nella quale parla chiaramente di "Messaggi, chiamate e prove di testimoni", su cui però al momento resta ancora molto vago, preferendo non svelare le sue fonti, aggiungendo: "Non sei sola. Tutto il mio sostegno per quanto accaduto ieri davanti a centinaia di testimoni. Nonostante tutto, ti abbraccio forte Sophie". A quanto pare l’uomo patteggerebbe indubbiamente per la giovane, ritenendo che la colpa sia da affibbiare principalmente ad Alessandro. L’indiscrezione arriva a pochi giorni di distanza da quella che assicurava che la coppia era scoppiata. Si è poi saputo che non si era consumato lo strappo definitivo. Tuttavia si era compreso che i due ex gieffini non stavano navigando in buone acque. E pare che a oggi i problemi non siano risolti.

La crisi di coppia

Lo scorso 3 settembre, dopo le voci circa una presunta rottura, Sophie Codegoni aveva di fatto confermato il momento difficile: "Leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che i social debbano essere un posto leggero e positivo. Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia, e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli, perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date, e non mi sembra corretto far finta di nulla davanti all’evidenza". La lite sarebbe stata causata, secondo i più informati, a causa di Pechino Express: Sophie Codegoni avrebbe dovuto partecipare alla nuova edizione del programma con Antonella Fiordelisi, ma il compagno non sarebbe stato assolutamente d’accordo, soprattutto considerando il fatto che avrebbe dovuto occuparsi da solo della piccola Céline Blue, nata pochi mesi fa.

