Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli, Angelo Madonia difende la compagna sui social: "Non parlare" Angelo Madonia entra nello scontro tra le due acerrime nemiche, lanciando una frecciatina velenosa alla Lucarelli, rea di aver esagerato contro la sua compagna

La recente polemica tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ha coinvolto anche Angelo Madonia, attuale compagno della Bruganelli. Tutto è iniziato con un articolo di Lucarelli che ha sollevato questioni personali riguardanti la vita privata di Sonia Bruganelli e il suo rapporto con Paolo Bonolis, insinuando che la donna possa aver manipolato il marito, arrivando anche a tradirlo dopo la nascita del loro figlio Davide.

La replica di Sonia Bruganelli

In risposta alle affermazioni di Lucarelli, Sonia Bruganelli ha utilizzato i social media per esprimere il suo disappunto. Ha condiviso un post in cui ha dichiarato: "Cara Selvaggia, puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, ma non toccare i miei figli". Questo messaggio sottolinea come la Bruganelli consideri inaccettabile coinvolgere i suoi figli nelle discussioni pubbliche, attaccando la giudice di Ballando per questo.

L’intervento di Angelo Madonia

Angelo Madonia, noto ballerino e attuale compagno di Sonia Bruganelli, ha deciso di intervenire nella disputa. Attraverso una storia su Instagram, ha condiviso una citazione significativa: "Non parlare, salvo che tu possa migliorare il silenzio". Questo messaggio è stato da molti interpretato come una critica velata a Selvaggia Lucarelli, suggerendo che le sue parole non abbiano apportato valore alla conversazione.

Le tensioni a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli

La tensione tra Lucarelli e Madonia non è una novità. Durante la partecipazione di Madonia a Ballando con le Stelle, dove era in coppia con Federica Pellegrini, ci sono stati diversi scontri con la giudice Lucarelli. In particolare, Lucarelli ha criticato Madonia per aver pubblicamente sostenuto la sua compagna Sonia Bruganelli (anche lei in gioco con un altro ballerini in quella edizione) durante le fasi di ballottaggio del programma, ritenendo il gesto poco rispettoso nei confronti della sua partner di ballo, Federica Pellegrini.

Questa serie di eventi evidenzia come le dinamiche personali possano rapidamente diventare oggetto di dibattito pubblico, soprattutto quando coinvolgono figure note del mondo dello spettacolo. Le reazioni di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sottolineano l’importanza di stabilire confini chiari tra vita privata e sfera pubblica.

