Paolo Bonolis, la sua vita divisa in due case: una coi figli (accanto a Sonia Bruganelli) e una per 'riflettere'

Grande promozione in prima serata per Avanti un altro. Il celebre game show del preserale di Canale 5, questa sera (27 marzo) andrà in scena in prime time, subito dopo Striscia la Notizia con una versione By Night e a condurlo, ovviamente, ci sarà sempre Paolo Bonolis. Ospiti del conduttore, in questo speciale del programma, Maria De Filippi e Pintus, mentre i concorrenti tradizionali lasceranno il posto a vecchie glorie di Ciao Darwin. Un grande ritorno nel dopo cena del piccolo schermo per il presentatore romano, da tempo ormai sulle riviste per via della sua separazione da Sonia Bruganelli, avvenuta anni fa ma ancora molto chiacchierata. I due, nonostante le vicissitudini che hanno portato alla rottura, sono molto uniti e vivono letteralmente appiccicati nel cuore di Roma. L’imprenditrice, infatti, ha un suo appartamento attaccato a quello di Bonolis e a dividerli c’è solo una porta. Tuttavia, negli anni, il conduttore ha anche comprato un’altra casa: un piccolo rifugio privato sul Lungotevere Flaminio.

Le due case romane di Bonolis: una con la famiglia e una tutta per lui

Paolo Bonolis è nato e cresciuto a Roma, città dove tutt’ora vive con la sua famiglia. Il conduttore abita ancora nello stesso appartamento che divideva con Sonia Bruganelli e i loro figli Silvia, Davide e Adele, in zona Ponte Milvio. L’ex moglie, non si è allontanata di molto dato che ha residenza appena un portone più in là, mentre Paolo Bonolis ha acquistato anche un’altra casa che usa come studio e nei momenti di riflessione. Dalle poche foto presenti su Instagram si riesce a scorgere qualche dettaglio delle due abitazioni, soprattutto si intuisce che gli stili delle due dimore sono completamente differenti: in quella famigliare, domina il classico con qualche influenza chic e orientaleggiante: pavimenti in legno, grande salone con libreria a giorno bianca, divano extra large sui toni del grigio e alcuni mobili intagliati dal sapore indiano. Nell’appartamento sul Lungotevere Flaminio, quello in cui Bonolis si ritira per trovare silenzio e pace, la fa da padrone un arredamento più moderno, arricchito da cimeli interisti, una sala giochi con tanto di biliardino e flipper e lo studio, dove si lavora duramente ai copioni dei programmi. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

