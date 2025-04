Sonia Bruganelli sfida Maria De Filippi, nuovo talent Mediaset in stile Amici. Cosa ha in mente La società guidata dall'ex di Bonolis ha annunciato l'apertura di nuovi casting. Si cercano cantanti e ballerini. E il programma dovrebbe andare in onda su Canale 5.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Un fulmine a ciel sereno potrebbe accendere la competizione in casa Mediaset. Sonia Bruganelli, personaggio televisivo e nota produttrice, avrebbe infatti dato il via (tramite la sua società SDL2005) ai casting per un nuovo talent su Canale 5. Non è ancora chiaro in cosa consisterà lo show, data la competizione serratissima rappresentata da Amici di Maria De Filippi. Ma se il programma della Bruganelli dovesse ingranare, dimostrandosi a suo modo innovativo e originale, allora il dominio della De Filippi rischierebbe davvero di vacillare. Vediamo i dettagli qui sotto.

Sonia Bruganelli, la sfida a Maria De Filippi con un nuovo talent

Anche quest’anno Amici di Maria De Filippi sta trascinando gli ascolti di Canale 5. Prima i mesi del pomeridiano, e adesso il Serale che deciderà il vincitore finale, sono manna dal cielo per una gran quantità di appassionati. Motivo per cui sembrerebbe difficile, da zero, riuscire a mettere su un competitor del talent Mediaset che sia in grado di scalfire questo dominio.

Chi ci sta provando, a quanto pare, è Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis, dopo aver fatto discutere come concorrente nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, sarebbe infatti pronta a gettarsi in nuovo progetto ambiziosissimo. Un talent show, anche questo su Canale 5, che potrebbe dare del filo da torcere all’inattaccabile Amici. La notizia è circolata di recente, e si parla a questo proposito dell’apertura di casting, da parte della società di produzione della Bruganelli (SDL2005), volti a trovare i protagonisti del nuovo show.

Sonia e collaboratori sarebbero alla ricerca di cantanti, ballerini, attori e comici. Quindi una selezione più ampia, rispetto ad Amici, molto più simile ad altri talent come Tu Si Que Vales. Però il punto è che il programma della Bruganelli dovrebbe andare in onda su Canale 5, la rete dove Maria De Filippi domina da anni. E non sono chiare le motivazioni di questa mossa.

Il rischio di un flop (clamoroso) per Sonia Bruganelli

Il rischio maggiore è quello di andare a ‘sbattere contro un muro’. Tradotto: Amici di Maria De Filippi è ancora un talent solidissimo, che fa numeri da capogiro e vanta una community (anche online) senza rivali. Per cui l’azzardo della Bruganelli dovrà rivelarsi molto più di un semplice ‘remake’ del genere talent. Servirebbe uno show totalmente nuovo, fresco e con formule inedite. Anche perché di talent in Italia ce ne sono a bizzeffe, al momento. Su Sky resiste X Factor, su Mediaset e Rai ogni stagione ne propone almeno un paio di buon livello.

Quindi la mossa di Sonia Bruganelli è coraggiosa, certo. Ma altamente pericolosa. Solo il tempo ci dirà se l’ex di Bonolis avrà avuto ragione. Mentre Maria De Filippi al momento resta a guardare, dall’alto dei suoi programmi inattaccabili. E forse un sorrisetto le si increspa sue labbra.

