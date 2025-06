E' morta Marise Wipani, la star della serie cult Xena aveva 61 anni: i fan sono in lutto Marise Wipani, nota per aver recitato nella serie cult degli anni 90, è scomparsa il giorno del suo compleanno: l'annuncio ufficiale sui social

È morta all’età di 61 anni Marise Wipani, star tra le altre della serie cult degli anni 90 Xena. L’attrice, scomparsa il giorno del suo compleanno, ha anche interpretato Ellie nella terza stagione della serie britannica ITV ed è apparsa nelle serie Hercules e Shortland Street. A dare il triste annuncio un post sul suo profilo Facebook: "Marise se n’è andata serenamente oggi, nel giorno del suo 61esimo compleanno, circondata da familiari e amici".

L’annuncio shock: la star di Xena è morta

Uno dei primi a rendere omaggio a Marise è stato il suo co-protagonista in Soldier Soldier, Jay Laga’aia, che ha scritto: "Sorella, sono devastato da questa notizia. Eri così giovane e mi mancherai. Abbiamo lavorato insieme nel corso degli anni ed ero sempre così felice di averti sul set. Buon viaggio sorella mia, ti vorrò bene per sempre."

Wipani, nativa di Ponsonby, aveva altri 4 fratelli e sorelle. A 18 anni fu notata da un produttore del concorso Miss Nuova Zelanda, che la incoraggiò a partecipare alla manifestazione nel 1983. Arrivò seconda alle spalle di Lorraine Downes, che sarebbe poi stata incoronata Miss Universo nello stesso anno. In seguito rivelò che fu felice di non vincere: "Sarebbe stato il mio peggiore incubo. Ho schivato un proiettile… Davvero, non fa per me. Non avevo alcuna idea di competere e, per quanto riguarda la vittoria, non mi è mai venuto in mente".

Da modella ad attrice

Dopo quell’esperienza per Marise Wipani si spalancarono le porte del mondo della recitazione, venendo per interpretare vari personaggi nel Billy T. James Show, e la parte di Esmeralda in Came a Hot Friday del 1985. Due anni più tardi si guadagnò il soprannome di Lotto Lady per la conduzione dell’estrazione televisiva in diretta per il Lotto New Zealand con Doug Harvey. Prima di ottenere la parte in Soldier, Soldier nel 1993 per la terza stagione ambientata in Nuova Zelanda, Marise ha recitato nel film poliziesco australiano Grievous Bodily Harm.

Dopo ciò, ebbe ruoli cinematografici tra cui quelli in Hercules in the Maze of the Minotaur, nella serie Hercules: The Legendary Journeys, in Bonjour Timothy e Channelling Baby. Ha ovviamente prestato il volto a Kanae nel 2001 nella serie tv Xena: Principessa Guerriera, mentre tra i suoi ultimi lavori ci sono i ruoli di Sharon Short in Rude Awakenings e di Rebecca Scott nella soap opera neozelandese Shortland Street nel 2008.

