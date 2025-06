Alessandro Preziosi, bacio alla nuova fiamma “adorante”: è finita con la fidanzata Delettrez Fendi Un noto settimanale avrebbe 'beccato' l'attore in compagnia di una misteriosa donna. Inequivocabili i gesti dei due. Mentre s'infittisce il mistero sull'attuale fidanzata.

Potrebbe essere davvero ai titoli di coda, la relazione tra l’attore Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi. Si era già ‘annusato’ qualcosa, dopo l’intervista sibillina di Preziosi a Belve. E adesso una clamorosa paparazzata del settimanale Oggi mette l’artista all’angolo. A quanto pare, Preziosi sarebbe stato beccato in atteggiamenti intimi con una misteriosa donna. Mentre era ospite del Mare Festival sull’Isola di Salina, per ritirare il premio Troisi. E intanto, i fan della povera Delfina Fendi masticano già amaro. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Alessandro Preziosi, il bacio ‘galeotto’ alla donna del mistero

Gli era già capitato con Vittoria Puccini, quando fu colto sul fatto prima delle nozze a Capri, in compagnia della modella e attrice Giorgia Pagliacci. E adesso il divo Alessandro Preziosi potrebbe esserci ricascato. È stato il settimanale Oggi, stavolta, a paparazzare l’attore mentre se ne stava al fianco di una donna misteriosa. A margine del Mare Festival, sull’Isola di Salina, Preziosi era presente per ritirare il premio Troisi. Ma gli obiettivi dei fotografi si sono concentrati su altro.

Stando infatti al settimanale, Alessandro e la donna in questione avrebbero bevuto un calice di vino insieme dopo la premiazione. Finché tra i due non sarebbe scattato un bacio passionale, sotto le stelle. Seguito da una fuga romantica in auto. Detta così, sembrerebbe la scena di un film d’amore con protagonista lo stesso Preziosi. Ma il punto è che pare tutto vero. E in tal senso, ritornano alla mente le parole profetiche dell’artista nel salotto di Francesca Fagnani.

L’ammissione di Preziosi a Belve e i dubbi su Delfina Delettrez Fendi

"Mi ritengo in una fase di transito attualmente", aveva svelato Preziosi a Belve, schivando così la domanda scomoda "È innamorato?". Da lì era partito il tam-tam social, con moltissimi fan convinti che l’attore fosse di nuovo, magicamente, single. Ma non sono seguite dichiarazioni, né da parte di Alessandro né della compagna (vera o presunta) Delfina Delettrez Fendi. Tutto normale, in un certo senso, data l’estrema riservatezza della donna.

Eppure la normalità si è spezzata adesso, per via dei nuovi scatti diffusi su Oggi. E stavolta, solo una rettifica di Preziosi potrebbe evitare il guaio. Sempre che l’amore con Delfina non sia svanito da tempo. E il bacio paparazzato non sia stato, in fondo, solo un modo per annunciare questa nuova relazione al mondo. Avremo certezze più avanti, questo è sicuro. Ora ci limitiamo a osservare la bomba che deflagra. E vedremo con calma quale verità emergerà.

