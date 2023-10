Soleil, ospitata show: litiga con Sonia Lorenzini, poi si promette a Bonolis Scontro in diretta a SDL TV tra le due ex gieffine: colpa di un gossip sull’attore Giacomo Giorgo. Poi “Sole” lancia la bomba sulla sua presenza a Ciao Darwin

Soleil Sorge non si smentisce e fa scintille anche con Sonia Lorenzini. Nel corso dell’ultima puntata di SDL TV, format di chiacchiere televisive ideato e condotto da Gabriele Parapiglia, l’ex vippona si è resa protagonista di una dinamica di scontro subito diventata virale sui social. Al centro del contendere, un gossip legato a un attore di Mare Fuori; la Sorge ha inoltre creato ulteriore hype attorno alla sua ospitata svelando in anteprima un nuovo capitolo della sua carriera, che la vedrà protagonista di un celebre programma di Paolo Bonolis. Ecco cos’è successo.

Soleil contro Sonia Lorenzini: cos’è successo

Soleil la conosciamo dai tempi del Grande Fratello Vip edizione 2021, quando tenne banco per mesi nella Casa (e sui social) con la sua amicizia speciale con Alex Belli e i suoi comportamenti "pepati" e divisivi. Provocatoria, sicura di sé e tagliante come una lama, la showgirl italo-americana ha tenuto fede alla sua fama ed ha sfoderato gli artigli anche nello studio di SDL tv. Ha infatti dato vita a un duro confronto dialettico – per non dire una lite – con Sonia Lorenzini, conduttrice 34enne a sua volta transitata in passato nella Casa di Cinecittà (nel 2020). Il motivo del contendere riguarda un pettegolezzo su Giacomo Giorgio, l’attore di Mare Fuori (dove interpreta il personaggio di Ciro Ricci) che Sonia pochi giorni fa aveva rivelato di frequentare. Secondo Soleil ciò però non corrisponde a verità. "Senti io qualche giorno fa vi ho sentito e ho sentito che sei uscita con un famoso attore di Mare Fuori, peccato che lui è un mio amico e le storie non coincidono", ha svelato con un pizzico di perfidia Soleil. Che poi ha rincarato ulteriormente la dose:

"Non ti mando 10 euro ma ti pago in visibilità in questo caso. Puoi leggere il mio libro si chiama Il manuale della stron*a". A me non piace entrare nelle dinamiche del gossip però volevo buttarla lì per ridere un attimo tra di noi. Io sono dell’idea che l’eleganza di una persona sta nel raccontare il peccato e non il peccatore, raccontare una storia per divertimento ma non entrare nei dettagli. Magari ad una persona può dare fastidio questa cosa e quindi magari se ne lavano le mani".

Sonia Lorenzini replica

L’attacco ricevuto, ovviamente, non è piaciuto alla Lorenzini, la cui replica è stata altrettanto piccata: "Cosa non coincide Sole dimmi? Sparala. Mi paghi di visibilità? Sì guarda avevo proprio bisogno di te, insegnami la vita. Però adesso andiamo in fondo alla questione. Non ti piace fare gossip e creare dinamiche? Peccato che ne hai costruita una per un intero Grande Fratello. La cosa è venuta fuori per puro caso, non ho mai costruito la mia persona o il mio lavoro sotto il gossip o le relazioni. Quindi… se si parla di eleganza forse tu sei l’ultima persona che può parlare. Se vogliamo ricordare la tua persona al Grande Fratello, l’eleganza è l’ultima cosa".

Nuovo Gf promosso e Alex Belli perdonato

Dopo aver "battagliato" con Sonia, Soleil ha continuato il suo show personale rispondendo alle domande di Parpiglia. Il conduttore l’ha stuzzicata prima sull’attuale edizione del Grande Fratello edulcorata dal trash dopo gli eccessi delle passate stagioni. "Il Grande Fratello lo sto guardando e mi piace. Trovo stupenda questa ondata d’aria fresca di persone comuni, ho adorato la selezione del macellaio, la montanara, lo sportivo". Su Alex Belli, con il quale aveva rotto dopo l’esperienza comune al Gf, è stata inaspettatamente "tenera": "Spezzo una lancia in suo favore. La differenza tra Vip e Vip è proprio la capacità di intrattenere e allora in questo Alex è veramente molto bravo. Io e lui nella Casa abbiamo creato mille personaggi e gioco e saperlo fare con i tempi televisivi è una capacità non da tutti. Alex ce l’ha e in tutto ciò che fa, come a Tale e Quale, entra nel personaggio; poi forse ci resta anche troppo e se ne crea uno suo".

Soleil Sorge con Bonolis a Ciao Darwin: l’annuncio

Infine, la "bomba" sganciata in chiusura da "Sole" riguardo al suo prossimo impegno lavorativo. Pur senza scendere nei dettagli, l’ex icona gieffina ha lasciato intendere chiaramente che parteciperà alla nuova edizione di Ciao Darwin, storico show di Paolo Bonolis che presto tornerà su Canale 5 dopo anni di stop. "A Ciao Darwin sarà molto divertente con un ruolo diverso, tante risate. Sono scaramantica e non spoilero, ma ne vedrete delle belle".

Potrebbe interessarti anche