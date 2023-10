Tale e Quale Show, clamoroso ritiro per uno dei concorrenti. Di chi si tratta Secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, Scialpi avrebbe dato forfeit a causa di un infortunio rimediato in camerino. Nessuno lo sostituirà in questo finale di stagione.

"Tale e Quale Show" perde i pezzi. Stando a recenti indiscrezioni, infatti, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi concorrenti a partire dalla prossima puntata, prevista per venerdì 27 ottobre 2023. Il motivo, secondo quanto riportato da Tv Blog, sarebbe uno spiacevole infortunio occorso al termine dello scorso episodio della trasmissione. Se il rumor verrà confermato, quindi, soltanto dieci concorrenti su undici proseguiranno la gara fino in fondo, dato che sembra improbabile l’arrivo di un sostituto dell’ultimo minuto. Ecco tutti i dettagli

Tale e Quale Show, clamoroso forfeit di un concorrente

Anche questa tredicesima edizione di "Tale e Quale Show" sta registrando ascolti record e un grandissimo successo di pubblico. Il talent di Rai 1, condotto dall’inossidabile Carlo Conti, veleggia sicuro verso un finale di stagione che si preannuncia ricchissimo di emozioni. Mancano soltanto tre puntate alla conclusione di questa entusiasmante avventura, e tutto sembra procedere nel migliore dei modi. O quasi.

Pare infatti che a partire dalla prossima puntata, prevista per venerdì 27 ottobre 2023, il talent di Rai 1 dovrà fare i conti con uno spiacevole imprevisto. Perché stando a un’indiscrezione lanciata da TvBlog, uno degli undici concorrenti in gara avrebbe alzato bandiera bianca. Un forfeit inaspettato, che condannerebbe così il programma a proseguire senza uno dei suoi protagonisti fino al termine di questa edizione.

Il concorrente in questione sarebbe Scialpi, che al termine della scorsa puntata, la quinta, ha rimediato un infortunio alla gamba rientrando in camerino (a quanto pare per colpa degli zatteroni dei Cugini di Campagna che stava indossando). Scialpi non parteciperà dunque alla sesta puntata di venerdì prossimo, e difficilmente tornerà prima della conclusione del programma. Pare inoltre, stando sempre alle indiscrezioni di TvBlog, che Ra 1 abbia deciso di non sostituire il concorrente infortunato con un rimpiazzo dell’ultimo minuto.

Intanto, la puntata di venerdì 27 ottobre si preannuncia ricca di novità. La giuria, composta dal trio Loretta Goggi-Cristiano Malgioglio-Giorgio Panariello, accoglierà tra i suoi banchi David Pratelli, che vestirà i panni del re dei cinepanettoni Christian De Sica. E ci sarà spazio anche per la conduttrice Alessia Marcuzzi, pronta a ripartire con la nuove edizione di "Boomerissima" la prossima settimana su Rai 2.

Tante, infine, le esibizioni in arrivo degne di nota. Ginevra Lamborghini imiterà Madame, Luca Gaudiano sarà Tananai, e Lorenzo Licitra si calerà nei panni del re del pop Michael Jackson. Mentre la coppia Paolantoni-Cirilli vestirà i panni delle Las Ketchup. Davvero una serata da non perdere.

