Sofia Goggia senza filtri, stoccata a Sinner e proposta choc a Fiorello (ma Giletti resta tabù) La sciatrice azzurra, che continua a stupire con il suo straordinario talento, si è raccontata rivelando anche alcuni tratti inediti di vita e carriera.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Sofia Goggia, campionessa indiscussa che continua a dimostrare sulle piste il suo straordinario talento, non ha alcun problema a raccontarsi anche una volta scesa dagli sci. Proprio di recente ha infatti rilasciato una lunga intervista a Ivan Zazzaroni per il Corriere dello sport, nella quale ha parlato di vita e carriera senza filtri: dall’ipotesi di ritiro, agli obiettivi per il futuro, fino alla battuta sull’iconico Jannik Sinner e la proposta a Fiorello. Ecco le sue parole.

Sofia Goggia, altro che ritiro: nuovi progetti e (per ora) niente figli

Dopo il grave infortunio di Sofia Goggia lo scorso febbraio, sono state fatte tantissime ipotesi sul suo difficile ritorno in pista e anche su un ipotetico ritiro dallo sport. Ebbene, ancora una volta Sofia ha dimostrato tutta la sua tenacia, stupendo tutti e tornando più carica e in forma che mai. "Ripenso a quando il piede è uscito dallo scarpone, mi sono accorta subito di essermi rotta tutto e non sapevo come dirlo allo staff. Dopo i primi giorni ho sentito la solitudine. Per questo ho deciso di andare a trovare Baggio. A volte mi sveglio e penso a quello che avrei potuto fare senza le operazioni, con una caviglia con una mobilità diversa o se il ginocchio fosse ancora intatto. Ma mi sento graziata", ha rivelato al Corriere dello Sport.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E ora si dice pronta per affrontare gli obbiettivi futuri, tra i quali per il momento non vi sarebbe l’idea di una famiglia e dei figli. "Vorrei arrivare ai Mondiali di Crans Montana nel 2027. Se le ginocchia reggono e anche la testa. Non penso di diventare mamma per altri quattro anni. Sono in quella fase in cui tutti di sposano e io ho ancora gli sci ai piedi. Voglio provare a vincere il più possibile. Quei Mondiali li voglio fare e magari andare anche avanti. Ma prima c’è Milano-Cortina".

Sofia Goggia, la battuta su Sinner e la proposta choc a Fiorello

Nel corso dell’intervista, Sofia ha parlato anche dell’amico Fiorello con il quale non le dispiacerebbe affatto collaborare. "Se Fiorello rifacesse Viva Rai2! mi offrirei come spalla. Nella medianicità ci sguazzo, mi piace stare sotto i riflettori", ha rivelato la sciatrice. Spazio anche per una battuta su un altro acclamatissimo sportivo: Jannik Sinner. "Sinner? Pazzesco, scia una volta e tiene le ginocchia parallele: un dettaglio tecnico sul quale ancora lavoro col mio allenatore. Sotto le sue ci passa un treno", ha detto Sofia Goggia senza giri di parole.

L’unico argomento su cui Sofia continua a non esporsi è la sua vita sentimentale. Da mesi girano voci su una sua presunta relazione con il conduttore Massimo Giletti, tuttavia dai diretti interessati non è mai arrivata alcuna conferma, e la sciatrice continua a rimanere sulla ‘scia’ del massimo riserbo.

Potrebbe interessarti anche