Nella puntata del programma del primo pomeriggio di Rai 1 La volta buona di oggi, venerdì 16 maggio, Caterina Balivo ha avuto l’arduo compito di difendere una collega. Infatti in studio era presente Giovanni Ciacci per parlare della rivalità tra le star della tv. Il costumista teatrale e cinematografico ha avuto da ridire nei confronti di Milly Carlucci e ha lanciato una frecciata potente contro di lei. Intanto è scoppiato il caso Fabio Canino.

Giovanni Ciacci contro Milly Carlucci a La volta buona

Approfittando della presenza di Simone Di Pasquale, storico ballerino di Ballando con le stelle, in studio a La volta buona Giovanni Ciacci ha dichiarato: "A proposito di Sognando… Ballando con le stelle… Io sono molto amareggiato. Comunque io in quel programma ho dato una fetta di cuore, perché ho cambiato le regole internazionali e mondiali del programma e non sono stato inviato". Milly Carlucci sarebbe rea di non averlo invitato a Sognando… Ballando con le stelle in onda stasera su Rai 1. Ciacci ha espresso il desiderio che Simone Di Pasquale si faccia ambasciatore del suo messaggio amareggiato alla conduttrice del dancing show. A quel punto è intervenuta Caterina Balivo a difendere la collega, facendo notare al costumista di non aver vinto lo show e allora lui di tutta risposta ha tuonato: "Cosa c’entra la vittoria? Quel programma e un pezzo di cuore, mi dispiace, perché dopo di noi ci ha copiato tutto il resto del mondo".

A La volta buona era presente anche il press agent dei vip Angelo Perrone che ha parlato della storica rivalità tra Jo Squillo e Sabrina Salerno all’epoca della loro partecipazione al Festival di Sanremo. "Alle prove di Sanremo la Squillo voleva fare la persona un po’ più trasgressiva… Voleva incendiare banconote". Ma la sua collega non fu d’accordo con la cantautrice milanese: "Non usiamo questo palcoscenico per doppi fini’ e da lì cominciò l’acredine tra le due. Durante la promozione fu l’inferno".

Il caso Fabio Canino

A proposito di Ballando con le stelle la Rai ha notato le storie Instagram di Fabio Canino, attuale giudice del programma di Milly Carlucci che ha scritto delle frasi abbastanza polemiche contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tali messaggi avrebbero causato imbarazzo presso i dirigenti dell’azienda di viale Mazzini. A riportarlo è il sito Dagospia che scrive: "Il fastidio non sarebbe solo dovuto all’appartenenza politica della Premier e del Presidente del Senato, i dirigenti avrebbero ricordato la necessità di toni più rispettosi verso le cariche istituzionali".

