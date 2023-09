Silvina Luna, l'ex Grande Fratello muore dopo intervento estetico: era la ex di Osvaldo Deceduta l'attrice 43enne, concorrente dell'edizione argentina del reality, dopo complicazioni dovute a una operazione di chirugia plastica

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Fonte: silvinalunaofficial_instagram

Il mondo dello spettacolo è stato scosso da una tragica notizia: Silvina Luna, l’amatissima attrice e modella argentina di 43 anni, è scomparsa a causa delle complicazioni derivanti da un intervento di chirurgia estetica mal eseguito. La causa del suo decesso è stata un’insufficienza renale acuta, un tragico epilogo di un percorso di sofferenza che ha coinvolto l’intera nazione argentina.

Silvina Luna da un passato luminoso e un tragico epilogo

Silvina Luna, una delle figure più conosciute e amate del panorama artistico argentino, è stata non solo un’icona di bellezza, ma anche un volto noto della televisione e del teatro. La sua carriera ha toccato il suo apice grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello argentino nel 2001, da cui è emersa come una stella brillante del mondo dello spettacolo.

La tragica svolta nella vita di Silvina Luna si è verificata nel 2011, quando ha scelto di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. Purtroppo, l’operazione eseguita dal noto "chirurgo dei famosi", Aníbal Lotocki, ha avuto conseguenze disastrose a causa dell’uso di metacrilato, una sostanza non autorizzata dall’Agenzia del farmaco argentina. Questo atto ha inflitto danni irreparabili alla sua salute, portando a una serie di complicazioni. Nonostante la tragica esperienza di Silvina Luna, il caso ha destato l’attenzione di altre donne famose, tra cui le attrici e conduttrici televisive Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis e Pamela Sosa, che hanno denunciato Aníbal Lotocki per pratiche mediche pericolose e discutibili. Questa serie di eventi ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza delle procedure di chirurgia estetica e sulla responsabilità dei medici coinvolti, richiamando l’attenzione sulla necessità di regolamentare rigorosamente questo settore.

Le complicanze dopo l’intervento

Silvina Luna ha lottato contro le gravi complicazioni mediche dopo l’intervento chirurgico, sperando in un trapianto di rene come unica via d’uscita. Tuttavia, un terribile batterio, che ha scatenato una grave infezione, colpendo i suoi reni, il fegato e il sangue ha peggiorato la sua condizione, portandola a un lungo ricovero ospedaliero e alla sua prematura morte.

Silvina ha denunciato il chirurgo per l’uso non autorizzato di metacrilato, ottenendo una condanna a quattro anni di carcere e un divieto di praticare la medicina per cinque anni. L’Associazione argentina degli attori e tutti i fan della donna si sono espressi con messaggi di vicinanza e cordoglio sul profilo Instagram di Silvina. L’ultimo video postato il 5 giugno, in cui parlava e rassicurava i suoi followers.

Potrebbe interessarti anche