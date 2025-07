Money Road, shitstorm contro Yaser e Grazia, interviene Selvaggia Lucarelli: "Datevi una calmata" Dopo la mossa che ha cambiato il finale, il web esplode contro i vincitori. Ma non tutti sono d’accordo nel condannare Yaser e Grazia: Lucarelli li difende.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La finale di Money Road ha lasciato il segno, e non solo per il colpo di scena finale. Da giorni, Yaser e Grazia sono bersaglio di una shitstorm durissima: c’è chi li accusa di essere scorretti, chi li insulta apertamente, chi addirittura è arrivato a lasciare finte recensioni negative contro lo studio dove lavora lui. Tutto per via della scelta fatta durante l’ultimo episodio: prelevare il doppio della loro quota e lasciare a bocca asciutta Alvise e Danielle, gli altri due finalisti.

Money Road, la mossa legittima di Yaser e Grazia

Chi ha seguito davvero il programma lo sa: la possibilità di prelevare più del dovuto era prevista dal regolamento. Non è stata un’invenzione dell’ultimo minuto, né un trucco scorretto. Era un’opzione rischiosa, ma valida. E infatti, proprio questa dinamica è quella che ha reso Money Road diverso dagli altri reality. Qui non si vince facendo gruppo o piacendo al pubblico, qui vince chi ha il sangue freddo di giocare fino in fondo. Yaser e Grazia hanno fatto una scelta chiara: puntare tutto su se stessi, senza preoccuparsi delle conseguenze sugli altri. In particolare Yaser, come si è visto in un confessionale, ha voluto che Danielle non prendesse nemmeno un euro. Non perché non ci fossero i soldi, ma per principio. Una sorta di vendetta personale. E su questo, inutile girarci intorno: è una decisione fredda, e probabilmente anche discutibile. Ma era prevista, e lui l’ha fatta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

Detto questo, è un conto commentare la scelta, un altro è trasformare due concorrenti in bersagli pubblici. In rete, sono piovuti insulti, minacce, commenti violenti e persino finte recensioni negative contro il lavoro di Yaser. E infatti, nelle ultime ore, c’è chi ha provato a riportare un minimo di equilibrio nella discussione. Selvaggia Lucarelli, su Facebook, ha detto la sua in modo netto: ha ricordato a tutti che il programma: "Si chiama Money Road, non La via dei buoni sentimenti. Il denaro è al centro delle meccaniche di gioco e, in fin dei conti, quello che ha reso il reality un esperimento di successo. La possibilità di prelevare il doppio della propria quota era prevista dal regolamento, non se la sono inventati Yaser e Grazia puntando una pistola alla tempia di Fabio Caressa. E come ha commentato più di una persona, appena prima del ‘tragico epilogo’, ha acceso la finale del programma in maniera imprevedibile e coinvolgente". Poi la stoccata finale: "Datevi una calmata" ha scritto.

Regole, reputazione e limiti

Alla fine, la questione si riduce a questo: chi va in TV sa di esporsi, ma questo non dà a nessuno il diritto di distruggere la sua vita reale. Criticare è legittimo, ma insultare no. Si può pensare che Yaser e Grazia abbiano fatto una scelta cinica, o che abbiano giocato bene. Ma non si può confondere il gioco con la realtà, né pensare che tutto sia concesso in nome dell’indignazione. Perché se c’è una cosa che Money Road ha insegnato, è che ogni scelta ha un prezzo.

Potrebbe interessarti anche