Yara Gambirasio, chi sono i genitori Fulvio e Maura: cosa fanno oggi dopo la tragedia Stasera su Canale 5 il film "Yara" che racconta un caso di cronaca che ha sconvolto l'Italia, e anche la sofferenza dei genitori della piccola Gambirasio, Fulvio e Maura: chi sono

Si è tornato molto a parlare nelle ultime settimane, della tragica fine della giovanissima Yara Gambirasio, trovata cadavere il 26 febbraio 2011 dopo mesi di ricerche a seguito della sua scomparsa. Un cadavere straziato, che non lasciava adito a dubbi sul fatto che la ragazzina era stata vittima della ferocia del suo assassino. Un assassino che si chiama Massimo Bossetti e che, al momento, sta scontando l’ergastolo nel carcere di Bollate. Se ne è tornato a parlare in occasione dell’intervista di Bossetti a Belve Crime e oggi invece, lunedì 23 giugno 2025, la storia di Yara Gambirasio verrà riproposta nel film Yara, in onda in prima serata su Canale 5. Un film che si concentra anche sullo strazio dei genitori di Yara: Fulvio Gambirasio e Maura Panarese, che stanno scontando anche loro l’ergastolo di non poter più riabbracciare quella figlia solare, brava e ingenua, strappata troppo presto alla vita e a loro.

Papà Fulvio e mamma Maura Panarese, chi sono i genitori di Yara

Ma chi sono Fulvio e Maura, i genitori di Yara Gambirasio? Innanzitutto c’è da dire che sono due persone dignitosissime, capaci di mantenere calma e riserbo nonostante quello che è accaduto loro e quello che, negli anni, è poi ruotato intorno al caso Yara Gambirasio. Ma un lasciarsi andare, una reazione sguaiata, una rabbia che pur sarebbe stata giustificata: solo il loro dolore, vissuto in silenzio e dignità.

Fulvio Gambirasio è un imprenditore edile conosciuto nel territorio bergamasco. Quando Yara è stata rapita, Massimo Bossetti, operaio edile, era al lavoro in uno dei suoi cantieri. Della figlia barbaramente ucciso ha raccontato: "Era la mascotte di casa, era il collante che teneva assieme tutti. Yara era il sale della nostra famiglia, veramente". Maura Gambirasio, la mamma di Yara, è invece un’insegnante di asilo. I due hanno anche un’altra figlia.

Yara Gambirasio, la dignità della mamma e del padre: la denuncia contro Netflix

Durante l’intervista a Belve Crime, Massimo Bossetti, che per la giustizia italiana è senza ombra di dubbio il feroce assassino della tredicenne Yara Gambirasio, si è permesso di rilanciare dubbi su possibili nemici del padre Mauro, legati alla sua attività imprenditoriale. Un’uscita subito, fortunatamente, bloccata dalla conduttrice Francesca Fagnani che lo ha invitato a non permettersi nemmeno di parlare di un uomo a cui, in sostanza, ha causato tanto dolore.

Come detto, i genitori di Yara Gambirasio, Fulvio e Maura, hanno vissuto la loro tragedia sempre con grande dignità, recentemente però hanno deciso di denunciare gli autore della docuserie Netflix sull’omicidio della figlia, che hanno utilizzato materiali di intercettazioni dei genitori, in spregio al loro dolore e anche al loro ruolo di vittima, il tutto nell’ambito di un documentario a puntate, a tesi, a sostegno dell’ipotesi di dubbi sull’effettiva colpevolezza di Bossetti. Insomma, a quasi 15 anni dalla loro terribile perdita, il dolore e la sofferenza di questa famiglia, rinfocolata dai media, sembra davvero non avere mai fine.

