Shaila Gatta perde Tale e Quale (ma ritrova Spolverato): retroscena e dettagli Sfuma la possibilità di vedere l'ex Grande Fratello nel cast di Tale e Quale Show. E intanto esplodono i rumor su un riavvicinamento all’ex Lorenzo Spolverato.

Cosa fare dopo il Grande Fratello? Questa è la domanda che attanaglia gran parte degli ex concorrenti del reality di Canale 5, che dopo la sbornia di visibilità goduta nella Casa sono spesso chiamati a ricostruire (o costruire) da zero la propria carriera. Tra gli ex vipponi in cerca della propria strada professionale c’è anche Shaila Gatta, protagonista assoluta dell’ultima edizione grazie agli infiniti e spesso surreali tira-e-molla amorosi con Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia la Notizia, però, potrebbe presto tornare in tv. Il suo nome è infatti accostato a diversi show in arrivo nella prossima stagione, anche se pare essere saltata la possibilità di vederla a Tale e Quale Show.

Shaila Gatta, niente Tale e Quale Show dopo il Grande Fratello: perché

Nelle ultime settimane il nome di Shaila Gatta era gettonatissimo come possibile concorrente di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti che partirà il prossimo autunno su Rai 1. L’ex gieffina sembrava una candidata solidissima per entrare nel cast, ma ieri Davide Maggio ha spento le speranze dei suoi fan. Nel corso di una sessione di domande/risposte con i follower su Instagram, infatti, il giornalista ha escluso la sua presenza nello show che vede cimentarsi nelle imitazioni delle stelle della musica: «Shaila Gatta a Tale e Quale? No!», ha sentenziato Maggio.

L’ipotesi Ballando con le stelle e il sogno Amici

Per Shaila, però, le porte della tv potrebbero ugualmente riaprirsi presto. Rumors ricorrenti segnalano che il suo nome sarebbe finito sul taccuino di Milly Carlucci, che potrebbe decidere di inserirla nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. La Gatta – ovviamente – non parteciperebbe come concorrente, essendo una ballerina di professione, ma potrebbe diventare una delle maestre di danza dello show di Rai 1.

Inoltre, la showgirl napoletana coltiva anche un altro sogno: rientrare nel team di Amici, il programma che la lanciò in tv nel 2014 come concorrente. Dopo quella esperienza, Shaila è stata nel corpo di ballo del Festival di Sanremo, ha danzato in Ciao Darwin e, nel 2017, è diventata la velina mora di Striscia la Notizia, al fianco di Mikaela Neaze Silva. Un percorso lungo e ricco di soddisfazioni, ma la 28enne non ha mai nascosto il desiderio di tornare alle origini, entrando nel corpo di ballerine professioniste dello show di Maria De Filippi: "Tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato poi alla fine, per me sarebbe un sogno", ha dichiarato subito dopo essere uscita dal Grande Fratello.

Le voci su Lorenzo Spolverato: ritorno di fiamma?

In attesa di capire cosa le riserverà il futuro professionale, Shaila Gatta resta una delle protagoniste più chiacchierate del gossip. Di recente ha smentito un flirt attribuitole con il calciatore Michael Folorunsho, l’ultimo di una serie di presunte liaison che le sono state affibbiate negli ultimi mesi: "A detta di alcuni, in una settimana ne avrò cambiati almeno sei. In un mese 24. Meno male che mi avvertono, altrimenti perdo il conto", ha scherzato.

L’ultima voce sulla sua vita sentimentale è però freschissima: poche ore fa l’influencer Lorenzo Pugnaloni ha rilanciato su Instagram una segnalazione ricevuta da un utente che gli ha inviato delle foto sostenendo che i soggetti sarebbero Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nelle immagini – scattate a Bacoli, in provincia di Napoli – si intravedono due ragazzi avvolti in un tenero abbraccio, ma Pugnaloni ha preferito non sbilanciarsi: «Sono loro oppure no? Da giorni entrambi sono silenziosi online… resto in attesa di altro materiale», ha scritto il blogger.

Dopo una storia che ha attraversato tutta l’ultima edizione del Grande Fratello, i due si erano lasciati a pochi giorni dalla finale per volontà di Shaila Gatta, che aveva definito il loro "un amore tossico".

