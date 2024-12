Shaila Gatta sconvolge il Grande Fratello: la rivelazione choc (censurata dalla regia). Cosa ha detto L'ex velina ha affermato, tra le righe, di aver subito qualcosa di simile a quello che è accaduto a Zeudi Di Palma. Ma il programma ha 'tagliato' la sua dichiarazione.

Non si arresta la polemica dopo le dichiarazioni scioccanti di Zeudi Di Palma. La gieffina ha accusato Emanuele Fiori di averla "toccata", scatenando reazioni fortissime in tutta la Casa. Anche Shaila Gatta, ieri sera, ha confessato a Lorenzo di essere rimasta turbata dalle affermazioni di Zeudi, accennando a un passato ‘oscuro’ in cui sarebbe stata vittima di violenza. L’ex velina ne ha parlato in giornata anche con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, ed era sul punto di fare una rilevazione clamorosa quando la regia del Grande Fratello ha deciso di censurarla. Una scelta che ha subito fatto infuriare i social. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, la confessione choc di Shaila Gatta

Il polverone si è sollevato dopo le affermazioni spiazzanti di Zeudi Di Palma. "Mi ha toccata", ha dichiarato la gieffina riferendosi a Emanuele Fiori, e da lì è partito un dibattito serrato in tutta la Casa del Grande Fratello. Shaila Gatta è intervenuta in serata parlando dell’accaduto con Lorenzo Spolverato. "Dice che lui l’ha toccata. Sono cose forti", ha dichiarato la ballerina, "e poi sono cose che io ho passato e non vorrei che fossero strumentalizzate". Subito le parole enigmatiche di Shaila hanno destato scalpore tra il pubblico. Possibile, si sono chiesti i fan, che la Gatta abbia confessato en passant di aver subito violenze o abusi in passato?

Una parziale risposta è arrivata nel pomeriggio, quando Shaila ha affrontato l’argomento con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. "Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo", ha esordito con atteggiamento polemico l’ex velina, "ormai è un attimo qui. Devi stare attenta a quello che dici e come parli con lei, per qualsiasi cosa. Lei è rimasta male di alcuni pareri di alcuni coinquilini? Io dopo quella cosa ieri le sono andata vicino e le ho detto che io da sempre sono una che appoggia le donne e questo lo sapete tutti". Poi Shaila è arrivata al punto. Cioè alla questione-violenza che avrebbe accennato anche a Lorenzo.

"Però non è che a prescindere si appoggiano le persone punto e basta, solo per il loro genere", ha proseguito la gieffina, "c’è bisogno di capire le cose come sono andate e come vanno. E le ho detto ‘io fuori da qui ho vissuto veramente la violazione del mio corpo ed è stato un processo molto lungo e doloroso perché…". La frase di Shaila è però rimasta in sospeso, dato che la regia ha deciso di cambiare inquadratura esattamente in quel momento. Resta quindi il mistero su quello che la concorrente potrebbe aver rivelato alle sue coinquiline. Cosa intendeva con ‘violazione del mio corpo’? E quando sarebbero avvenute queste violenze?

Tornano alle mente, a questo proposito, le recenti dichiarazioni che Shaila aveva fatto dopo il confronto in puntata con sua madre. "Ci sono cose che nemmeno lei sa", aveva detto la Gatta, "uomini di sessant’anni che mi volevano portare a letto e che mi obbligavano. E lei non sa tutto questo. Non le ho detto nulla per proteggerla. Però non sa le cose brutte che io ho passato". Restiamo col fiato sospeso in attesa che Shaila ci riveli altri dettagli. E speriamo che in quel caso, la regia, non rovini di nuovo tutto ricorrendo alla censura.

