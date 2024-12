Grande Fratello, sondaggi choc: Helena vs Non è la Rai, il pubblico ha deciso. Chi viene eliminato Altro televoto per l’eliminazione nella 18esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5: le nomination, chi rischia e chi esce

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuova eliminazione al Grande Fratello. Nella puntata di domani lunedì 16 dicembre – la 18esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 – infatti, andrà in scena un altro televoto eliminatorio. Chi sarà il prossimo gieffino a dovere lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia? In nomination ci sono ben cinque concorrenti; scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia

Grande Fratello, le nomination: chi rischia l’eliminazione

Dopo l’eliminazione di Federica Petagna nella scorsa puntata del Grande Fratello (che ha finalmente dato segnali positivi anche in termini ascolti), il reality show di Alfonso Signorini si prepara a salutare un altro concorrente. Come anticipato, nella puntata di lunedì 16 dicembre un nuovo televoto eliminatorio stabilirà chi sarà il prossimo gieffino ad abbandonare il programma. Dopo l’ingresso di Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e ‘Le Monsè’, infatti, anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono pronte a varcare l’iconica porta rossa ed entrare (anzi, rientrare dopo l’esperienza al GF Vip) nella casa più spiata d’Italia dove, ovviamente, si inizia a stare stretti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In nomination (e quindi a rischio eliminazione) ci sono Helena Prestes, le Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo), Shaila Gatta, Stefano Tediosi e Tommaso Franchi. Le Non è la Rai sono state nominate (segretamente) proprio da Helena Prestes, nominata a sua volta da Jessica, Stefano, Lorenzo, Luca Calvani, Luca Giglio e, ovviamente, da Shaila Gatta. Shaila è stata nominata da Javier, mentre Stefano è stato nuovamente nominato dal suo vecchio ‘rivale’ in amore Alfonso.

I sondaggi Gf, risultati e percentuali: chi viene eliminato lunedì 16 dicembre

Nella 18esima puntata stagionale del Grande Fratello in programma domani lunedì 16 dicembre 2024 – come detto – ci saranno ben cinque concorrenti in nomination e al televoto: il meno votato sarà definitivamente eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, Helena Prestes è la super-favorita con il 47% delle preferenze del pubblico. Staccata Shaila Gatta (al 17%) e Tommaso Franchi (15%), a rischio così come Stefano Tediosi (dato al 13%) e le Non è La Rai, che chiudono al 7% le proiezioni. Questa la situazione:

Potrebbe interessarti anche