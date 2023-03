Serie A, giornata di derby: Lazio-Roma e Inter-Juve. Dove vederli Nella 27esima giornata di campionato si scontrano le due romane e le rivali di sempre. Dove e quando vedere le partite clou e tutte le altre su Sky e Dazn

Dopo tanto tempo sono ben tre le squadre italiane qualificate ai quarti di finale di Champions, ma a neanche ventiquattro ore dai sorteggi e archiviata la settimana d’Europa si torna subito in campo per il campionato. Da venerdì 17 a domenica 19 marzo va infatti in scena la 27esima giornata della Serie A 2022/23, un turno stellare caratterizzato dal "doppio derby"; a chiudere il weekend saranno infatti Lazio e Roma – nel derby della capitale all’Olimpico – e Inter e Juventus, impegnate nel posticipo nel cosiddetto "derby d’Italia". Scopriamo dunque dove vedere i due big match e tutte le partite di questo weekend di campionato.

La 27ª giornata di Serie A sarà, come sempre, su DAZN e su Sky. Tutte le partite – compresi dunque i due derby – saranno infatti visibili su DAZN tramite app, smart tv, tablet e mobili (e in streaming su TIMVision), mentre su Sky andranno in onda tre match in diretta (e in live streaming sulle piattaforme SkyGo e Now TV). Ecco come seguire in diretta tutte le partite in programma per il prossimo turno.

Serie A 2022/23, la ventisettesima giornata

Il 26esimo turno di Serie A si aprirà con Sassuolo–Spezia alle 18:30 di venerdì; in serata Atalanta–Empoli. Sabato sfida tutta lombarda tra Monza e Cremonese, a cui seguirà il match dell’Arechi tra Salernitana e Bologna. Sabato sera ci si sposta in Friuli, dove l’Udinese ospita il Milan. Lunch match della domenica sarà Sampdoria–Hellas; alle 15 si giocano in contemporanea Fiorentina–Lecce e Torino–Napoli, con gli azzurri freschi di trionfo agli ottavi di Champions. La 27ª giornata – come detto – si chiuderà poi domenica sera con il "doppio derby": alle 18 Lazio e Roma daranno vita all’attesissimo derby della capitale, mentre alle 20:45 calcio d’inizio a San Siro per il derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Dove vedere in diretta tutte le partite

La 27esima giornata di Serie A sarà disponibile integralmente su DAZN, con tre match in diretta anche su Sky e in live streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW. Ecco il programma:

Venerdì 17 marzo

Ore 18:30, Sassuolo – Spezia | DAZN

Ore 20:45, Atalanta – Empoli | DAZN, Sky

Sabato 18 marzo

Ore 15:00, Monza – Cremonese | DAZN

Ore 18:00, Salernitana – Bologna | DAZN

Ore 20:45, Udinese – Milan | DAZN, Sky

Domenica 19 marzo

Ore 12:30, Sampdoria – Hellas Verona | DAZN, Sky

Ore 15:00, Fiorentina – Lecce | DAZN

Ore 15:00, Torino – Napoli | DAZN

Ore 18:00, Lazio – Roma | DAZN

Ore 20:45, Inter – Juventus | DAZN

Guida TV

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Tg5 Canale 5 20:00

Tg5 Canale 5 13:00

Potrebbe interessarti anche