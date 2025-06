E' morta Lea Massari, i mille volti dell'attrice: dove vederla ancora una volta Addio a Lea Massari: ecco dove vedere i film più celebri dell'attrice in streaming

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Lea Massari, una delle attrici più raffinate e complesse del panorama italiano e internazionale. L’attrice, che ha lavorato con nomi del calibro di Mario Monicelli, Dino Risi, Sergio Leone e Michelangelo Antonioni, si è spenta all’età di 91 anni il 23 giugno, ma la notizia è stata diffusa, attraverso Il Messaggero, solo a funerali avvenuti.

Lea Massari e la scelta di abbandonare il mondo del cinema

Da sempre considerata un’attrice elegante e dalle grandi capacità drammatiche, Lea Massari aveva deciso di allontanarsi dal mondo del cinema e dello spettacolo circa 30 anni fa, vivendo la sua vita in modo totalmente privato. Eppure, le sue gesta cinematografiche sono celebri ancora oggi. La sua carriera è stata infatti caratterizzata da personaggi spesso tormentati, enigmatici ma soprattutto moderni, capaci di scavare nelle complessità dell’animo umano.

I film più celebri di Lea Massari e dove vederli in streaming

È per questo che il suo nome è legato a film che hanno fatto la storia del cinema. Il ruolo che l’ha proiettata alla ribalta internazionale e l’ha resa un’icona è senza dubbio quello di Anna in L’Avventura (1960) di Michelangelo Antonioni. Un film che è oggi possibile vedere in streaming su Prime Video e Rakuten TV. Ma la versatilità di cui era dotata ha portato Lea Massari a spaziare tra generi e stili diversi: ha recitato così al fianco di Alberto Sordi in commedie amare come Una vita difficile (1961) di Dino Risi (disponibile in streaming su Prime Video). È stata poi parte del cast corale de Le quattro giornate di Napoli (1962) di Nanni Loy (in streaming su Prime Video). Ha anche debuttato nel genere peplum nel primo film da regista di Sergio Leone, Il Colosso di Rodi del 1961, disponibile in streaming su Prime Video, Now TV e Apple Tv+.

Negli anni ’70, la carriera di Lea Massari ha poi continuato a prosperare con ruoli di grande spessore. È stata un’indimenticabile sua Monica in La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini (disponibile su Prime Video e Apple Tv+), al fianco di Alain Delon, un dramma malinconico e struggente sull’amore e la solitudine. E ricordiamo ancora Soffio al cuore di Louis Malle (in streaming su Prime Video), Allonsanfàn (1974) dei fratelli Taviani e ha ricevuto un Nastro d’Argento per la sua interpretazione in Cristo si è fermato a Eboli (1979) di Francesco Rosi (su Prime Video e Apple Tv+).

