Eurosport 'dimentica' Jasmine Paolini, esplode la rabbia del web: "Programmazione assurda" La tennista italiana oggi ha sconfitto Tomljanovic al terzo turno del Roland Garros. Ma la rete satellitare ha fatto una scelta particolare (c'entra anche Musetti).

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Jasmine Paolini porta a casa il terzo turno del Roland Garros, contro una solidissima Ajla Tomljanovic. Ma quello che più interessa al web, a giudicare dagli ultimi commenti che circolano in rete, è la scelta fatta da Eurosport a proposito della trasmissione della partita. Il canale, che ha i diritti del torneo francese, avrebbe infatti deciso di mostrare su Sky solo un match maschile, tagliando così fuori la Paolini. Che (tra parentesi) ha pure trovato il tempo, prima della partita, di omaggiare la targa dedicata al campione Rafael Nadal. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Jasmine Paolini, esplode la rabbia web contro Eurosport

Ha battuto un osso duro, Jasmine Paolini, e oggi ha superato il terzo turno del Roland Garros contro la formidabile Ajla Tomljanovic. "È difficile giocare contro di lei", ha spiegato dopo il match Paolini, "piazza dei colpi bellissimi. Cercavo profondità e di metterla in difficoltà, ci sono stati degli alti e bassi ma è sempre bellissimo vincere…è sempre bellissimo giocare qui, di fronte a questo pubblico che adesso fa anche il tifo per me. Ora sto cercando di pensare a una partita per volta, è un torneo difficilissimo. Ci sono tantissime giocatrici che sono in forma".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vittoria a parte, e in attesa di vedere cosa farà Sinner, sul web è scoppiata una polemica che ha travolto in pieno Eurosport, canale proprietario dei diritti del torneo. In soldoni, il Roland Garros è un’esclusiva di Eurosport e Discovery +, che tuttavia trasmette una parte dell’evento anche su Sky e Dazn. Peccato che nel caso di Paolini, oggi, non fosse possibile assistere alla partita. Dato che i due canali in questione erano stati occupati dal Giro d’Italia e dal match maschile di Lorenzo Musetti. Una decisione che ha ovviamente fatto arrabbiare moltissimi tifosi.

I commenti social contro la programmazione di Eurosport

"Programmazione assurda", ha sbottato un utente di X tra i tanti, "ci oscurate Jasmine Paolini per far vedere 6 ore di passeggiate in bicicletta, mah…". E ancora: "Mi fa inca**are che si continui a riservare questo trattamento al tennis femminile. Jasmine Paolini, numero 4 al mondo, non viene trasmessa su nessun canale (su Eurosport c’è il ciclismo) però gli uomini mi raccomando non perdiamoceli mai!". E infine un fan ha aggiunto: "Ma poi mi sembra assurdo che mentre giocano due italiani tu ne mandi uno solo e nell’altro canale mandi la replica del giro d’Italia? Con tutto il bene ma sta giocando la Paolini…". Chissà se Eurosport, la prossima volta, deciderà di ascoltare le proteste e dare una sistemata al suo palinsesto.

Potrebbe interessarti anche