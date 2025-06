Sky e Now, le migliori uscite dell'estate 2025: Alessandro Borghese riaccende Celebrity Chef, nuovo spin off di The Walking Dead Le migliori uscite in arrivo sull'emittente e la piattaforma streaming a luglio e agosto 2025: alcune nuove come l'atteso Anora, altre note come Celebrity Chef.

L’estate porta con sé una ventata di titoli nuovi su Sky e NOW, pronti a rendere ogni settimana un piccolo evento. Tra ritorni attesi, prime visioni e appuntamenti speciali, il catalogo si arricchisce e promette di soddisfare tutti. Ecco una panoramica delle principali uscite previste per questo mese.

Sky e Now, film e serie tv in uscita nell’estate 2025: dallo spin-off di The Walking Dead a Celebrity Chef

Con l’arrivo dell’estate, Sky e Now alzano il livello della loro proposta e mettono sul piatto una serie di titoli che spaziano tra blockbuster, film d’autore e serie da binge-watching. Già dai primi giorni di luglio si parte forte con Il regno del pianeta delle scimmie, in arrivo il 2 luglio, che riporta in scena l’universo post-apocalittico delle scimmie evolute, con un capitolo ambientato molte generazioni dopo Cesare, in cui si esplora il potere, il controllo e il valore della memoria storica. Lo stesso giorno debutta Celebrity Chef, con il celebre Alessandro Borghese sempre pronto far scontrare due vip in una gara di cucina all’ultima portata. affiancano da due intransigenti giudici.

Il 7 luglio arriva su Sky e Now uno dei titoli più attesi della stagione: Joker: Folie à Deux, sequel del film del 2019, che questa volta si tinge di musical e ci porta nella mente disturbata del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, affiancato da Lady Gaga. A seguire, il 10 luglio, tocca a The Parenting, una commedia horror in cui una giovane coppia si ritrova in una casa infestata con i rispettivi genitori: tra battute e fantasmi, si preannuncia come una di quelle visioni estive leggere ma non banali. Il 14 luglio è invece il momento di The Walking Dead: Dead City, spin-off ambientato in una New York devastata e infestata, dove Negan e Maggie continuano il loro percorso tra zombie e vecchi rancori.

Ma tra le uscite più interessanti di questa estate c’è senza dubbio Anora, in arrivo il 16 luglio, già premiato con cinque Oscar tra cui Miglior film, che racconta l’improbabile storia d’amore tra una spogliarellista e il figlio di un oligarca russo, con toni delicati e un forte impianto sociale. Chi ama il genere horror non può perdersi Nosferatu, in uscita il 23 luglio, una rivisitazione gotica e visivamente potente firmata da Robert Eggers, che porta nuova vita (e morte) all’iconico vampiro. Il 28 luglio tocca a Maria, film biografico su Maria Callas diretto da Pablo Larraín e interpretato da Angelina Jolie: un ritratto intimo e sofferto della divina nella sua ultima settimana di vita a Parigi.

Infine, il 30 luglio arriva Humane, thriller distopico diretto da Caitlin Cronenberg, ambientato in un futuro prossimo in cui il cambiamento climatico ha imposto scelte estreme, e una famiglia si trova a dover affrontare una decisione spietata. Un’estate, quella di Sky e Now, che mette insieme spettacolo e riflessione, leggerezza e inquietudine, con una varietà di proposte che difficilmente lasceranno indifferenti.

