Lucio Corsi cambia 'lavoro' dopo l’Eurovision: nuovo (attesissimo) progetto. Cosa farà Sorprendente debutto al cinema del noto cantante che dopo gli ultimi contest canori metterà la sua voce di nuovo a disposizione: scopriamo di più.

Lucio Corsi è indubbiamente uno degli artisti più chiacchierati e ascoltati del momento. Dopo la sua partecipazione nella serie Vita da Carlo con Carlo Verdone, il meritato secondo posto a Sanremo 2025 e la partecipazione all’Eurovision Song Contest di Basilea, Corsi è pronto a debuttare con un nuovo attesissimo progetto che metterà ancora una volta al centro la sua inimitabile voce: ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Lucio Corsi al cinema con il film Elio: cosa farà

Ebbene sì, Lucio Corsi è pronto a tornare in scena con nuove vesti, perché dal prossimo 18 giugno debutterà al cinema come doppiatore nel film Elio, ovvero la nuova attesissima produzione Disney Pixar. La notizia è arrivata da un post su Instagram condiviso sia dal profilo ufficiale di Disney Italia che dallo stesso cantante: "Lucio Corsi ha prestato la sua voce all’Ambasciatore Tegmen, entrando a far parte dell’universo di Elio".

Un progetto inaspettato ma in perfetta sintonia con l’estro artistico del cantante, che spesso ha dimostrato di essere un artista poliedrico e dalla fervida immaginazione. Dopo aver portato sul palco dell’Ariston sia un richiamo allo sceriffo Woody di Toy Story che il mitico Topo Gigio in persona, la sua presenza nel film Elio come doppiatore risulta dunque perfettamente coerente con il suo personaggio. Con un’attesissima storia che promette di mescolare divertimento, emozioni, riflessioni profonde e allegria, la voce di Lucio non potrà che rendere tutto ancora più speciale.

Elio, i doppiatori italiani del film Disney Pixar

Accanto a Lucio Corsi che darà voce al personaggio all’Ambasciatore Tegmen, troveremo anche altre voci note dello spettacolo italiano. In particolare, Andrea Fratoni sarà la voce del protagonista Elio, mentre la bella e talentuosa Alessandra Mastronardi doppierà il personaggio di Olga. A seguire, avremo modo di ascoltare Adriano Giannini come Lord Grigon, mentre Neri Marcorè doppierà Manuale dell’Utente e Alexander Gusev sarà Glordon.

Insomma, una squadra di grandi artisti che darà voce a una storia emozionante, ovvero quella di Elio Solis, un ragazzino di undici anni dalla fantasia fuori dal comune che fatica ad integrarsi tra i suoi coetanei. Ad un certo punto, Elio viene scambiato per l’ambasciatore intergalattico della Terra e viene teletrasportato nello spazio. Ma è proprio grazie a questo scambio di persona che il protagonista scopre il Comuniverso, un’organizzazione galattica che raccoglie rappresentanti da centinaia di mondi. Proprio qui, Elio deve dunque trovare il coraggio di essere semplicemente sé stesso. Un film che emozionerà davvero tutti.

