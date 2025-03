Serena Bortone, allarme Rai: la mossa di Pier Silvio Berlusconi, tremano Panicucci e Myrta Merlino Aumentano le voci su un possibile approdo di Serena Bortone a Canale 5: sarebbe in lizza per Mattino 5 o Pomeriggio 5. Il retroscena

Serena Bortone a Mediaset. Un’ipotesi che fino a qualche mese fa sembrava fantascienza, dato il livello di identificazione della giornalista con la tv di Stato, ora diventa un’ipotesi reale, anzi probabile. Assente dal piccolo schermo dallo scorso giugno, l’ex conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ e ‘Che Sarà’ sarebbe infatti entrata nel mirino del ‘Biscione’ che vorrebbe farne uno dei suoi volti di punta della prossima stagione televisiva.

Serena Bortone a Mediaset: Pomeriggio 5 o Mattino 5, le ipotesi

Il rumors è concreto, circola da diverse settimane tra gli addetti ai lavori e ieri è stato rilanciato da Deinaria Marzano, che ha aggiunto un nuovo dettaglio al possibile futuro televisivo della Bortone. Secondo l’influencer specializzata in gossip tv, Mediaset starebbe pensando di affidare alla giornalista classe 1970 uno dei programmi cardine dell’infotainment quotidiano di Canale 5: "Si vocifera che Serena Bortone potrebbe approdare a Mediaset. Che sia anche in lizza per la conduzione di Pomeriggio Cinque o Mattino Cinque".

Myrta Merlino e Federica Panicucci in bilico

Due ipotesi, dunque, entrambe clamorose. Mattino Cinque, infatti, è timonato dal 2009 da Federica Panicucci, una delle colonne della rete; Pomeriggio Cinque invece dal 2023 è nelle mani di Myrta Merlino, il grande colpo della campagna acquisti Mediaset di due anni fa, che causa ascolti non esaltanti e qualche assenza di troppo non ha ancora ripagato il carico di fiducia che l’aveva accolta a Cologno Monzese. In entrambi i casi, quindi, Serena Bortone rimpiazzerebbe una big, la cui ‘defenestrazione’ sarebbe destinata a far notizia. Pare inoltre che l’operazione Bortone sia ben vista da Pier Silvio Berlusconi, che considera la giornalista un profilo ideale per rilanciare la fascia mattutina o pomeridiana di Canale 5, da tempo superate negli indici di share dai competitor Rai.

Serena Bortone e l’addio alla Rai

Una delle variabili che potrebbe spingere la conduttrice romana verso il ‘Biscione’ è la sua voglia di tornare in onda sul piccolo schermo dopo mesi d’assenza. Serena Bortone attualmente è impegnata alla conduzione di ‘5 in condotta’ su Rai Radio 2, ma la voglia di tornare in tv è tanta soprattutto dopo le polemiche che causarono la chiusura di ‘Che sarà’ lo scorso anno. La conduttrice finì nella bufera a causa del cosiddetto ‘Caso Scurati’ lo scorso aprile, quando decise di leggere nel suo show il monologo di Alessandro Scurati sulla Liberazione contro il parere dei vertici della tv di Stato, che avevano bloccato la partecipazione al programma dell’autore tv. Quella mossa creò scalpore e fu vista da molti come una sfida politica di Serena Bortone al governo, tant’ vero che le opposizioni esaltarono il suo coraggio e la sua libertà di pensiero. Fatto sta che la conduttrice pochi mesi dopo, a giugno, ha incassato la notizia della chiusura inattesa di Che sarà e da allora è rimasta senza tv. Proprio per questo, una eventuale proposta di Mediaset potrebbe spingerla clamorosamente lontana dalla Rai, l’azienda in cui è nata professionalmente e cresciuta.

