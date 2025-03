Parenzo lascia La7 e rimpiazza (ancora) Myrta Merlino: il rumors clamoroso. Parla il conduttore Le ultime voci di corridoio davano il conduttore in partenza, in direzione Cologno Monzese. Oggi però è arrivata la rettifica ai microfoni de "La Zanzara". Ecco i dettagli.

Da giorni si rincorrono voci sul futuro (lavorativo) di David Parenzo. Il conduttore de L’aria che tira, talk di grande successo in casa La7, pareva destinato al passaggio in Mediaset, data l’insoddisfazione dei dirigenti del Biscione a proposito dell’attuale ‘pool’ di presentatori. Su tutti sembrava in bilico Myrta Merlino, che non ha mai convinto fino in fondo alla guida di Pomeriggio 5. Ma a quanto pare, come ha confermato oggi lo stesso Parenzo – parlando ai microfoni de "La Zanzara" su Radio 24 – , il suo futuro sembra legato ancora (per il momento) ai destini del canale La7. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le ultime novità.

David Parenzo, la replica alle voci su un trasferimento in Mediaset

La primavera è alle porte, e in termini televisivi significa che i giochi per il prossimo anno sono già iniziati. Soprattutto in casa Mediaset, dove filtra insoddisfazione per quanto riguarda le trasmissioni di informazione del mattino e del pomeriggio. Preoccupa in particolare Myrta Merlino, chiamata a sostituire Barbara D’Urso solo poco tempo fa, e ora già in rotta di collisione con i vertici della rete. Per questo si parlava di un possibile avvicendamento, cioè della Merlino sostituita (ancora una volta) dal collega David Parenzo. Lo stesso che aveva preso il suo posto a L’aria che tira su La7.

Eppure è stato proprio Parenzo, oggi, a rispedire al mittente questi rumors. Nel corso della puntata odierna de "La Zanzara" – programma radiofonico condotto in coppia con Giuseppe Cruciani su Radio 24 – David Parenzo ha commentato così le voci su un papabile trasferimento in Mediaset: "Resto a La7 anche nei prossimi anni". Non sembra esserci margine per un ribaltamento di fronte, dunque. E intanto il presentatore di La7 si gode il successo anche in Rai, dove ha festeggiato il prestigioso riconoscimento ottenuto dal suo programma radiofonico come podcast più ascoltato su Spotify.

Il futuro di Myrta Merlino e le altre incognite in Mediaset

Resta da vedere, questo punto, come si riorganizzeranno in casa Mediaset e di chi andranno ‘a caccia’. Se Parenzo è davvero ‘off limits’, urge trovare presto il profilo giusto per quel nuovo programma all news pomeridiano a cui il Biscione (si dice) sta pensando da tempo. Quanto a Myrta Merlino, il recente prolungamento delle sue ferie la dice lunga su quello che sta accadendo dietro le quinte. Pier Silvio potrebbe avere già deciso di aprire una nuova fase. A noi non resta che stare a guardare.

